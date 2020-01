സേനയിലെ 35 എംഎൽഎമാർ അസംതൃപ്തർ; ബിജെപി ഭരണത്തിലേറും: നാരായണ്‍ റാണെ

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയിലെ 56 എംഎൽഎമാരിൽ 35 പേരും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ അസംതൃപ്തരാണെന്നു മുൻ‌ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ നാരായണ്‍ റാണെ. താനെയിൽ പൊതുപരിപാടിക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഉദ്ധവ് താക്കറെ നയിക്കുന്ന സഖ്യസർക്കാർ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും ശിവസേന, എൻ‌സി‌പി, കോൺഗ്രസ് എന്നിവർ േചർന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ വളരെയധികം സമയമെടുത്തതായും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബിജെപി തിരികെ ഭരണത്തിൽ വരുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും റാണെ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ബിജെപിക്ക് 105 എംഎൽഎമാർ ഉണ്ട്, ശിവസേനയ്ക്ക് 56 ഉം. ഇവരിൽ 35 പേർ അസംതൃപ്തരാണെന്നു റാണെ പറഞ്ഞത് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന്റെ സൂചനയാണെന്നാണു നിഗമനം. എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. മഹാ വികാസ് അഘാടി സർക്കാർ കർഷകർക്കു പ്രഖ്യാപിച്ച വായ്പാ ഇളവ് പൊള്ളയാണെന്നും അതു നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റാണെ പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ഔറംഗബാദ് സന്ദർശനത്തെ വിമർശിച്ച റാണെ, ആ പ്രദേശത്തിനു വേണ്ടി യാതൊരു പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം തിരികെ എത്തിയതെന്നു പറഞ്ഞു. ‘ഇത്തരമൊരു സർക്കാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തു പ്രതീക്ഷിക്കാനാകും? ഭരണകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവില്ല. സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അവർ അഞ്ച് ആഴ്ചയെടുത്തു, അതില്‍നിന്നുതന്നെ അവരെങ്ങനെ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് ഊഹിക്കാം.’ – റാണെ പറഞ്ഞു. ബിജെപിയും രാജ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺ സേനയും (എംഎൻഎസ്) തമ്മിൽ സഖ്യമുണ്ടാകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ അതേപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുമെന്നായിരുന്നു റാണെയുടെ മറുപടി.

