മാനഭംഗത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടി മരിച്ചു; ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ല; അന്ത്യകർമം നടത്തി പൊലീസ്

ആഗ്ര ∙ മാനഭംഗത്തിനിരയായി ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ആരും ഏറ്റെടുത്തില്ല. ഒടുവിൽ പൊലീസുകാർ ചേര്‍ന്ന്അന്ത്യകർമങ്ങൾ നടത്തി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്രയിലാണു സംഭവം. പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാതിരുന്നതോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൊലീസ് തന്നെ നടത്തുകയായിരുന്നു. ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരമാണു ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്.



ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കു ശേഷം ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരമുള്ള ‘ഭോജ്’ അടക്കമുള്ളവ പൊലീസുകാർ നടത്തി. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഈ പ്രവൃത്തി മാതൃകാപരമാണെന്ന് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ബോട്രെ രോഹൻ പ്രമോദ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ഇത് പ്രശംസനീയമാണ്. ഇത്തരം നടപടികൾ പൊലീസും പൊതുജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

