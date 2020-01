വിസിയാണ് ‘സൂത്രധാരൻ’, കേസെടുക്കണം: ജെഎൻയു അക്രമത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സമിതി

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ജവാഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു സര്‍വകലാശാലയിൽ (ജെഎന്‍യു) വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കു നേരെയുണ്ടായ മുഖംമൂടി ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെ ‘സൂത്രധാരൻ’ വൈസ് ചാന്‍സലർ എം.ജഗദീഷ് കുമാറാണെന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് വസ്തുതാന്വേഷണ സമിതി. വിസിയെ ഉടന്‍ പദവിയില്‍നിന്നു നീക്കണമെന്നും ക്രിമനൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ജനുവരി അഞ്ചിലെ അക്രമം ‘സർക്കാർ സ്പോൺസർ’ ചെയ്തതാണെന്നും ഫാക്കൽറ്റിയിലെ എല്ലാ നിയമനത്തെ പറ്റിയും സ്വതന്ത്രമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നും സമിതിയംഗവും മഹിള കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ സുസ്മിത ദേവ് പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ അ‍ഞ്ചംഗ സമിതിയെയാണു കോൺഗ്രസ് നിയമിച്ചിരുന്നത്. ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചു സ്വതന്ത്ര ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും സമിതി നിർദേശിച്ചു.



ജഗദീഷ് കുമാർ സ്ഥാനമേറ്റതിനു ശേഷം 2016 ജനുവരി 27 മുതലുള്ള നിയമനങ്ങളെപ്പറ്റിയാണു സമിതി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. വിസിയുടെ വലതുപക്ഷ ചായ്‍വിനെയും വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലയളവിലെ സാമ്പത്തികവും ഭരണപരവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ അന്വേഷണ വിധേയമാക്കണം. അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാതെയിരുന്ന ഡൽഹി പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെയും പൊലീസുകാരുടെയും നടപടി പരിശോധിക്കപ്പെടണം. ക്യാംപസിൽ ക്രിമിനലുകൾക്ക് കയറിക്കൂടാൻ എങ്ങനെ സാധിച്ചുവെന്നതും അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്.



വിദ്യാര്‍ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും ഭയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ മുന്‍കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച പ്രകാരമായിരുന്നു ആക്രമണങ്ങൾ. സര്‍വകലാശാലയുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണവും പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടും തമ്മിൽ വൈരുധ്യമുണ്ടെന്നും സമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജെഎൻയുവിലെ മുഖംമൂടി അക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചെന്നു കരുതുന്ന 37 പേരെ ഡൽഹി പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ‘യൂണിറ്റി എഗെയ്ൻസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ്’ എന്ന വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പിലെ 60 അംഗങ്ങളിൽപെട്ടവരാണിത്. ഈ ഗ്രൂപ്പിലൂടെയാണ് ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.



