കൊച്ചി∙ മരടിലെ രണ്ടാം ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീട്ടുകാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് 8.30 മുതൽ ആരംഭിച്ചതായി സബ് കലക്ടര്‍ സ്നേഹിൽ കുമാർ അറിയിച്ചു. കൺട്രോൾ റൂമുകളും മറ്റു സജ്ജീകരണങ്ങളും തയാറാണെന്നും സ്നേഹിൽ കുമാർ അറിയിച്ചു. ഗോള്‍ഡന്‍ കായലോരം പൊളിക്കാനാണു സാങ്കേതികവൈഷമ്യം കൂടുതല്‍ അനുഭവപ്പെടുകയെന്ന് സബ് കലക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

മരടിലെ രണ്ടാംഘട്ട ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കലിനു പൂർണസജ്ജമെന്ന് എറണാകുളം കലക്ടർ എസ്. സുഹാസും അറിയിച്ചു. ഗോൾഡൻ കായലോരം പൊളിക്കുന്നത് അൽപം വെല്ലുവിളിയുള്ളതാണ്. മറ്റു കെട്ടിടങ്ങൾ പോലെ അല്ല. ആ ഫ്ലാറ്റ് വിഭജിച്ച ശേഷമാകും തകർക്കുക. മറ്റു ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നടത്തുന്ന ഇംപ്ലോഷൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കില്ല, കെട്ടിടം രണ്ടായി പിളർത്തിയിട്ടാകും പൊളിക്കുകയെന്ന് അദ്ദേഹം മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതിനാൽ പ്രദേശത്തു നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. രാവിലെ എട്ടുമണി മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് വരെയാണു നിരോധനാജ്ഞ.



എച്ച്2ഒ ഫ്ലാറ്റും ആൽഫാ സെറീൻ ഇരട്ട കെട്ടിടങ്ങളും വിജയകരമായി തകർത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് മരടിൽ ഇന്ന് രണ്ടാംഘട്ട നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനം. രാവിലെ 11ന് ജെയിൻ കോറൽകോവും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് ഗോൾഡൻ കായലോരവും സ്ഫോടനത്തിൽ തകർക്കും.



English Summary : Evacuation process starts in Maradu says Sub Collector