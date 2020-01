സമദൂരവുമായി നേപ്പാൾ; ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും എതിർപ്പുള്ള പദ്ധതികളില്ല

കാഠ്മണ്ഡു ∙ ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും എതിർപ്പുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാതിരിക്കാൻ നിയമനിർമാണത്തിനൊരുങ്ങി നേപ്പാൾ. സന്തുലിതമായ വിദേശനയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നേപ്പാൾ സാമൂഹ്യക്ഷേമ സമിതിയുടെ തീരുമാനം. ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും എതിർപ്പുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനു വിദേശ എൻജിഒകളെ തടയുന്നതാണു നിയമം. ഇതിന്റെ കരടുരേഖയാണു തയാറായത്. എൻ‌ജി‌ഒകളുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച നിയമത്തിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തുമെന്നും സാമൂഹ്യക്ഷേമ സമിതി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

‘വടക്കും തെക്കും വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ടു വലിയ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യമാണു നേപ്പാൾ. സന്തുലിതമായ ബന്ധം നിലനിർത്താനുള്ള നേപ്പാളിന്റെ വിദേശ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും എതിർക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കില്ല’– നയത്തിന്റെ കരട് ഉദ്ധരിച്ച് കാഠ്മണ്ഡു പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ എൻ‌ജി‌ഒകൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണു നിർദ്ദിഷ്ട നയമെന്നും സാമൂഹ്യക്ഷേമ സമിതി ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർ ദുർഗ പ്രസാദ് ഭട്ടറായി പറഞ്ഞു.

മദ്രസകളും ആശ്രമങ്ങളും പണിയുന്നതിന്റെ പേരിൽ എൻജിഒകൾ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിൽ നേപ്പാൾ സർക്കാരിനും ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പുതിയ നയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മദ്രസകൾ പണിയുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ആശങ്ക അറിയിച്ചിരുന്നു. ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവയ്ക്കുള്ള ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് സമിതിയുടെ വിശദീകരണം.

വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നേപ്പാൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും സമിതിയംഗം രാജ്കുമാർ പൗഡൽ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ സമിതി മറ്റൊരു നയം തയാറാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

