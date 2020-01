വിഐപി സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇനി ‘ബ്ലാക് ക്യാറ്റ്’ ഇല്ല; ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ എൻഎസ്ജി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിഐപികളുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലകളിൽനിന്ന് ‘ബ്ലാക് ക്യാറ്റ്’ എന്നു വിളിപ്പേരുള്ള എൻഎസ്ജി കമാൻഡോകളെ പൂർണമായി പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള ഭീകരവിരുദ്ധ സേനയാണു നാഷനൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് (എൻസ്ജി). നെഹ്റു – ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് 28 വർഷം നീണ്ട എസ്പിജി കാവൽ ഇല്ലാതായതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ മേഖലയിൽനിന്ന് എൻഎസ്ജിയെ മുഴുവനായി മാറ്റാൻ കേന്ദ്രം നീക്കം തുടങ്ങിയതെന്നു പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി രാജ്യത്തെ വിവിഐപി, വിഐപികൾക്കു കാവലൊരുക്കുന്നതിൽ എൻഎസ്ജി കമാൻഡോകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിസുരക്ഷ വേണ്ടിയിരുന്ന ‘ഇസെഡ് പ്ലസ്’ കാറ്റഗറിയിലുള്ള 13 വ്യക്തികൾക്കാണു നിലവിൽ രണ്ടു ഡസൻ കമാൻഡോകൾ വീതം സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തിനു പിന്നാലെ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്, ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സുരക്ഷ എൻഎസ്ജിയിൽനിന്നു പാരാമിലിറ്ററി സേന ഏറ്റെടുക്കും.



മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ മായാവതി, മുലായം സിങ് യാദവ്, ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, പ്രകാശ് സിങ് ബാദൽ, ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ല, അസം മുഖ്യമന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനാവാൾ, ബിജെപി നേതാവ് എൽ.കെ.അഡ്വാനി തുടങ്ങിയവരാണ് എൻഎസ്ജി സുരക്ഷയുള്ള മറ്റുള്ളവർ. ഭീകരതയും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകലും നേരിടുകയും തടയാനാവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുകയുമാണ് എൻഎസ്ജിയുടെ രൂപീകരണ ലക്ഷ്യം. അതിലേക്കു മാത്രമായി വിദഗ്ധ സേനയുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും വിഐപികൾക്കു സുരക്ഷ ഒരുക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോകുന്നു എന്നുമാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിലപാട്.



വ്യക്തികളുടെ സുരക്ഷാചുമതല ഒഴിവാകുമ്പോൾ 450 ഓളം കമാൻഡോകളെയാണു ഭീകരവിരുദ്ധ നടപടികൾക്കു വിനിയോഗിക്കാൻ കിട്ടുകയെന്നാണു സൂചന. വിഐപി സുരക്ഷ പാരാമിലിറ്ററി വിഭാഗങ്ങളായ സിആർപിഎഫ്, സിഐഎസ്എഫ് എന്നിവർക്കാകും. നിലവിൽ 130 ഓളം പേർക്ക് ഇവർ സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വധത്തിനു പിന്നാലെ 1991 സെപ്റ്റംബറിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി സോണിയയ്ക്കും മക്കളായ രാഹുലിനും പ്രിയങ്കയ്ക്കും എസ്പിജി സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയത്.



