പ്രതികൾ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ, ബാഗ് ഉപേക്ഷിച്ചു; എഎസ്ഐയുടെ കൊലയിൽ വഴിത്തിരിവ്

തിരുവനന്തപുരം∙ കളിയിക്കാവിളയിൽ എഎസ്ഐയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികളുടെ കൂടുതൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. കൊലപാതകത്തിനു മുൻപ് ബുധനാഴ്ച രാത്രി എട്ടരയോടെ നെയ്യാറ്റിൻകര ജംക്‌ഷനിലൂടെ പ്രതികളായ തൗഫീക്കും ഷമീമും നടക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണു ലഭിച്ചത്. കേരള-തമിഴ്നാട് സംയുക്ത പൊലീസ് സംഘങ്ങൾ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. റോഡരികിൽ ബാഗ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും‌ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. പ്രതികൾക്കൊപ്പം മറ്റാരും ഉള്ളതായി കാണാനില്ല.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നു പേരെ ഞായറാഴ്ച പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. 2014-ൽ കന്യാകുമാരിയിലെ ഹിന്ദു മുന്നണി നേതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളാണ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാട് ഡിഐജി പ്രവീൺ കുമാർ അഭിനന്ദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ശനിയാഴ്ച പാറശാല ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശികളായ താസിം, സിദ്ദിഖ് എന്നിവരെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതികളിലൊരാളായ തൗഫീഖുമായി ഇരുവരും ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. കൊലയ്ക്കു മുൻപു പ്രതികൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കിയത് ഇവരാണോയെന്നും സംശയമുണ്ട്.

ബുധനാഴ്ച രാത്രി 9.35 ന് കളിയിക്കാവിള മുസ്‍ലിം പള്ളിക്കു സമീപത്തെ ചെക്പോസ്റ്റിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെയാണ് എഎസ്ഐ വിൽസണെ (57) കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കൃത്യം ചെയ്തുവെന്നു കരുതുന്ന അബ്ദുൽ ഷമീമിനെയും തൗഫീക്കിനെയും പിടികൂടാൻ തമിഴ്നാട്, കേരള പെ‍ാലീസിനു ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ക്യത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തെന്നു സംശയിക്കുന്ന അയിങ്കാമം സ്വദേശിക്കായി തമിഴ്നാട് പെ‍ാലീസ് ഇയാളുടെ വിതുരയിലെ ഭാര്യവീട്ടിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലും ഫലം കണ്ടില്ല. പ്രതികൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒളിവി‍ൽ കഴിയുന്നതായാണു തമിഴ്നാട് പൊലീസിന്റെ നിഗമനം. പാലക്കാട് അടക്കം അതിർത്തി ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണു പ്രധാന അന്വേഷണം.

