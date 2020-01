കപ്പലിന്റെ മാതൃകയിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ജെയിന്‍‌ ഫ്ലാറ്റ്; ആകാശ വിഡിയോ

കൊച്ചി∙ 17 നിലകളിലായി 128 അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുള്ള ജെയിൻ കോറൽ കോവ് വെറും 5.6 സെക്കൻഡുകൾ െകാണ്ടാണ് നിലം പൊത്തിയത്. കായലിലാണോ ഇൗ കെട്ടിടം പണിഞ്ഞത് എന്ന് ആർക്കും സംശയം തോന്നുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഇതിന്റെ നിൽപ്പ്. കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത തകർക്കലിലൂടെ കായിലിലേക്കു മാലിന്യങ്ങൾ തെറിക്കാതെ ഫ്ലാറ്റ് തകർത്തു.

ഒരു കപ്പലിന്റെ മാതൃകയിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഹെലിക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളും മനോരമ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടു. മരടിൽ പൊളിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഭീമൻ കെട്ടിടമാണ് ഇപ്പോൾ തകർത്തത്. ജെയിൻ കോറൽ കോവിന്റെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്കു യാതൊരു കേടുപാടും സംഭവിച്ചില്ലെന്നാണ് സബ് കലക്ടർ എസ്. സുഹാസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതുവരെ നടന്ന സ്ഫോടനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതും കൃത്യവും ഇതായിരുന്നുന്നെന്ന് എഡിഫ്സ് എംഡി അറിയിച്ചു. ഫ്ലാറ്റിലെ സെക്യൂരിറ്റി കാബിന്റെ ചില്ലുപോലും പൊട്ടിയില്ല. കായലിൽ നിന്ന് 4 മീറ്റർ അകലത്തിലാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ചതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

