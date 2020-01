മകരജ്യോതി ദർശനത്തിനു വിപുലമായ സന്നാഹം; സന്നിധാനത്ത് 25 സ്ഥലങ്ങൾ

ശബരിമല ∙ മകരജ്യോതി ദർശനത്തിനു വിപുലമായ സന്നാഹം. സന്നിധാനത്തിൽ മാത്രം ജ്യോതി കാണാൻ 25 സ്ഥലങ്ങൾ. ഇതിനു പുറമേ പുല്ലുമേട്, അട്ടത്തോട്,നെല്ലിമല, അയ്യൻമല, ഇലവുങ്കൽ, പാഞ്ചാലിമേട്, പരുന്തുംപാറ എന്നിവിടങ്ങളിലും ജ്യോതി കാണാം. പമ്പ ഹിൽടോപ്പിൽ ജ്യോതി കാണാൻ കയറുന്നതിനു നിരോധനം ഏർപെടുത്തി. ഹിൽടോപ് പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ജില്ലാ കലക്ടർ നിരോധം കൊണ്ടുവന്നത്. സന്നിധാനത്ത് അനുവാദമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ജ്യോതി കാണാൻ ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളുവെന്ന് പൊലീസും അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ച (15) വൈകിട്ടാണ് മകരജ്യോതി ദർശനം.

സന്നിധാനത്ത് മകരജ്യോതി കാണാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

∙ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തിരുമുറ്റം, മേൽപാലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ.

∙ മാളികപ്പുറം, പുതിയ അന്നദാന മണ്ഡപത്തിനു മുൻവശത്തെ നിരപ്പായ സ്ഥലം

∙ അന്നദാനമണ്ഡപം കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലെ വിരിക്കു മുൻവശം

∙ മണിമണ്ഡപം, മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രം തിരുമുറ്റം.

∙ മാളികപ്പുറം നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രത്തിനു മുൻവശം.

∙ അന്നദാന മണ്ഡപത്തിനു സമീപത്തെ ശുചിമുറി കെട്ടിടം മുതൽ ഇൻസിനറേറ്റർ വരെയുളള ഭാഗം.

∙ പാണ്ടിത്താവളം ഡോണർ ഹൗസ് പരിസരം

∙ ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് പരിസരം

∙ ശബരി ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പരിസരം

∙ സന്നിധാനം കൊപ്രാക്കളം,

∙ മരാമത്ത് ഓഫിസ് കോംപ്ലക്സിന് എതിർവശത്തു സോപാനം കെട്ടിടത്തിനു മുന്നിലുള്ള നിരപ്പായ സ്ഥലം

∙ ബിഎസ്എൻഎൽ മുതൽ ആദ്യത്തെ ജലസംഭരണി വരെയുള്ള ഭാഗം

∙ ബിഎസ്എൻഎൽ എതിർവശം വനം വകുപ്പ് മതിൽ കെട്ടി തിരിച്ച സ്ഥലം.

∙ കുന്നാർ ഡാമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയുടെ ഒരുവശം.

∙ പാണ്ടിത്താവളം പൊലീസ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിനും മാഗുണ്ട അയ്യപ്പ നിലയത്തിനും മധ്യേയുള്ള നിരപ്പായ സ്ഥലം

∙ പാണ്ടിത്താവളം വാച്ച് ടവറിനു സമീപത്തെ ശുചിമുറിക്കു പിന്നിലെ വനമേഖല.

∙ പാണ്ടിത്താവളം പിൽഗ്രീം ഷെൽട്ടർ സെന്ററിനു പിന്നിൽ പുതിയ ദർശനം കോംപ്ലക്സിനും മധ്യേയുളള സ്ഥലത്ത് അടിക്കാടുകൾ തെളിച്ച്.

∙ പാണ്ടിത്താവളത്തിൽ ദർശനം കോംപ്ലക്സിന്റെ മുറ്റം

∙ പാണ്ടിത്താവളം ജലസംഭരണി മുതൽ ഉരക്കുഴി വരെയുള്ള വഴിയുടെ രണ്ട് വശവും

∙ കെഎസ്ഇബി ഓഫിസിനു പിൻവശം

∙ ഫോറസ്റ്റ് ഐബിക്കു പിൻവശം

∙ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസ് പരിസരം

പമ്പ – സന്നിധാനം പാതയിൽ

∙ ശരംകുത്തി ഹെലിപ്പാ‍ഡ്

∙ ശബരിപീഠം

∙ അപ്പാച്ചിമേട്

∙ നീലിമല

എരുമേലി പേട്ടതുള്ളൽ. ചിത്രം: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ

മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ

∙ അട്ടത്തോട്

∙ പുല്ലുമേട്,

∙ പാഞ്ചാലിമേട്

∙ നെല്ലിമല

∙ അയ്യന്മല

∙ ഇലവുങ്കൽ

∙ പരുന്തുംപാറ

സന്നിധാനത്തിൽ ജ്യോതി കാണാൻ കയറാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ

∙ കെട്ടിടങ്ങൾക്കു മുകൾ വശം

∙ തെന്നി പോകുന്ന വിധത്തിൽ ചരിവുള്ള സ്ഥലം

∙ വൈദ്യുതി ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ

∙ മരങ്ങൾ

∙ വലിയ കൊക്ക ഉള്ള ഭാഗം

ജില്ലയ്ക്കു പുറത്തുള്ള വ്യു പോയന്റുകളിൽ എത്താൻ

∙ പുല്ലുമേട്ടിലേക്കുള്ള വഴി - സന്നിധാനത്തിൽ നിന്നു പാണ്ടിത്താവളം, ഉരക്കുഴി വഴി എട്ടു കിലോമീറ്റർ മല കയറിയാൽ പുല്ലുമേട്ടിൽ എത്താം.

∙ പരുന്തുംപാറയിലേക്കുളള റൂട്ട് - കോട്ടയം - കുമളി റോ‍ഡിൽ പഴയ പാമ്പനാർ - കല്ലാർ കവലയിൽ നിന്നു തിരിഞ്ഞ് പരുന്തുംപാറയിൽ എത്താം.

∙ പാഞ്ചാലിമേട്ടിൽ എത്താൻ - കോട്ടയം - കുമളി റൂട്ടിൽ കുട്ടിക്കാനത്തിനും പെരുവന്താനത്തിനും ഇട‌യിലുള്ള മുറിഞ്ഞപുഴയിൽ നിന്നു തിരിഞ്ഞ് പാഞ്ചാലിമേട്ടിൽ എത്താം.

English Summary: Preparations are nearing completion at Sabarimala temple for Makarajyothi