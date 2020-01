വാരാണസി ∙ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയുടെ പ്രാദേശിക നേതാവും മുൻ ഗ്രാമത്തലവനുമായ ബിജ്‌ലി യാദവ് (39) പ്രഭാത സവാരിക്കിടെ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. ശബ്ദം കേട്ട് നാട്ടുകാർ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴാണു കൊലപാതക വിവരമറിഞ്ഞത്.



അജ്ഞാതർ യാദവിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വെടിവയ്പ് കേട്ട് നാട്ടുകാർ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ യാദവിന്റെ മൃതദേഹം രക്തത്തിൽ കുതിർന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് ഉടനെ സ്ഥലത്തെത്തി.

‘യാദവിന്റെ ഭാര്യ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐപിസി വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തു. അക്രമികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി രണ്ടു സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.’– പൊലീസ്

പറഞ്ഞു. മാതാപിതാക്കളുടെ ഏക മകനാണ് ബിജ്‌ലി. ഭാര്യയും മകനും അഞ്ച് പെൺമക്കളുമുണ്ട്.

