കശ്മീരിൽ ഭീകരർക്കൊപ്പം ഡിവൈഎസ്പി: ‘ഗൂഢാലോചന’ സൂചനകളുമായി കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഭീകരർക്കൊപ്പം കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഎസ്‌പി പിടിയിലായതിനു പിന്നാലെ ഇയാൾ ഉൾപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചനകളെ സംബന്ധിച്ച് സൂചന നൽകി കോൺഗ്രസ്. ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീൻ ജില്ലാ കമാൻഡർ നവീദ് ബാബു ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു ഭീകരരെ ഷോപിയാൻ മേഖലയിൽനിന്നു കാറിൽ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം ഡിവൈഎസ്പി ദവീന്ദർ സിങ് അറസ്റ്റിലായത്.

2001ലെ പാർലമെന്റ് ആക്രമണത്തിലും ദവീന്ദർ സിങ് ഡിവൈഎസ്പിയായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക് എന്തായിരുന്നെന്നു കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല ചോദിച്ചു. ദവീന്ദർ വെറും ഇടനിലക്കാരൻ മാത്രമാണോ അതോ സ്വന്തം ചെലവിലാണോ അയാൾ ഭീകരരെ കാറിൽ കൊണ്ടുപോയതെന്നും സുർജേവാല ചോദിച്ചു.

പാർലമെന്റ് ആക്രമണത്തിലെ പ്രതി അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തൂക്കിലേറ്റുന്നതിനു മുൻപ് അയച്ച കത്തിൽ ദവീന്ദർ സിങ്ങിനെതിരെ പരാമര്‍ശം ഉണ്ടായിരുന്നു. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ മുഹമ്മദിന് ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്നതിനു സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്ന് ദവീന്ദര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നായിരുന്നു കത്ത്. എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് തെളിവുകൾ ഒന്നുമില്ലെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും കശ്മീർ ഐജി വിജയ്കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണം.

സിങ്ങിനെ തെക്കൻ കശ്മീരിലെ കുൽഗാമിലുള്ള മിർ ബാസാറിലെ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡിൽവച്ചാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി പിടികൂടിയത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സേനാ മെഡൽ നേടിയിട്ടുള്ള ദവീന്ദർ സിങ് ഒട്ടേറെ ഭീകര വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റ് വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ ഷോപിയാനിലെ രഹസ്യകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു ചില ഭീകരർ രക്ഷപ്പെട്ടതായും ഐജി പറഞ്ഞു. സിങ്ങിനെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ചോദ്യംചെയ്തു വരികയാണ്. ഡിവൈഎസ്പിയുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Cong Hints at 'Bigger Conspiracy' After Arrest of Decorated J&K Cop Caught Ferrying Terrorists