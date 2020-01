മുഖംമൂടി അക്രമിസംഘത്തിലെ യുവതി ഡൽഹി സർവകലാശാല വിദ്യാർഥി; പൊലീസ് നോട്ടിസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ജെഎൻയുവിലെ മുഖംമൂടി അക്രമത്തിൽ പങ്കെടുത്ത യുവതി ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥിയാണെന്നു പൊലീസ്. ചെക്ക് ഷർട്ടും കറുത്ത പാന്റും ഷൂസ് ധരിച്ച്, മുഖം മൂടിക്കെട്ടി, കയ്യിൽ വടിയുമായി അക്രമിസംഘത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന യുവതിയുടെ വിഡിയോ ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ യുവതിയുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പുറത്തുവിട്ടില്ല.

രണ്ടു പുരുഷ അക്രമികളോടൊപ്പം ഈ യുവതി ജെഎൻയുവിലെ സബർമതി ഹോസ്റ്റലിലെ വിദ്യാർഥിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ആക്രമണശേഷം വ്യാപകമായി ഇടതുപക്ഷ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടു. ഇവർ എബിവിപി പ്രവർത്തകയാണെന്നാണ് പലരും തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഇവർക്ക് പൊലീസ് നോട്ടിസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെന്നു സംശയിക്കുന്ന എട്ടു വ്യക്തികളുടെ പേര് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം തലവനായ ഡിസിപി (ക്രൈംബ്രാഞ്ച്) ജോയ് ടിർക്കി വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇതിൽ ആറു പേരും ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളിൽ പെട്ടവരാണ്. മറ്റു രണ്ടുപേർ എബിവിപിക്കാരും. ജനുവരി അഞ്ചിന് നടന്ന മുഖംമൂടി ആക്രമണത്തിൽ വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടെ 35ഓളം പേർക്കാണു പരുക്കേറ്റത്.



അക്രമത്തിൽ പരുക്കേറ്റ വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷിനെ അടക്കം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണു പൊലീസ്. പ്രതികളാണെന്നു പൊലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ച 9 പേരോടും ഇന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജെഎൻയുവിൽ ഇന്നു ക്ലാസുകൾ പുനഃരാരംഭിക്കാനിരിക്കെ സമരത്തിൽ നിന്നു പിന്നോട്ടില്ലെന്നു വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.



