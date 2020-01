മരടിൽ ഫ്ലാറ്റുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയ പാർട്ടിയേത്?; മിണ്ടാട്ടമില്ലാതെ സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർത്ത മരടിലെ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ പണിയാൻ അനുമതി നൽകിയത് ഏത് പാർട്ടിയാണെന്ന ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയില്ലാതെ സർക്കാർ. ഫ്ലാറ്റുകൾ നിർമിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയ കാലയളവിൽ മരട് പഞ്ചായത്ത് ഭരണം ഏതു പാർട്ടിക്കായിരുന്നെന്ന ടി.ജെ. വിനോദ് എംഎൽഎയുടെ ചോദ്യത്തിനു മന്ത്രി എ.സി. മൊയ്തീൻ നിയമസഭയിൽ നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘വിവരം ശേഖരിച്ചു വരുന്നു’.

ഫ്ലാറ്റുകൾ പണിയാൻ മരട് പഞ്ചായത്ത് അനുമതി നൽകിയത് എന്നാണെന്നു വ്യക്തമാക്കാമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയും വിവരം ശേഖരിച്ചു വരുന്നു എന്നാണ്. അനുമതി നൽകുമ്പോൾ എൽഡിഎഫ് ആയിരുന്നു ഭരണത്തിൽ. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിപിഎം നേതാവ് കെ.എ. ദേവസിയും. ഇതു മറച്ചുവച്ചാണ് വിവരം ശേഖരിക്കുന്നു എന്ന മറുപടി സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ നൽകിയത്.



ഫ്ലാറ്റ് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അനുമതി നൽകിയ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ അന്വേഷണമില്ല. നിർമാണാനുമതി നൽകിയ കാലയളവിൽ മരട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കെ.എ. ദേവസിക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ വിജിലൻസിനും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനും പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ പരാതിയിലും നടപടിയില്ല.



തീരദേശ പരിപാലന ചട്ടങ്ങളിലെ നിബന്ധനകൾക്കു വിരുദ്ധമായി മരടിൽ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനു മരട് പഞ്ചായത്താണ് അനുമതി നൽകിയത്. സീനിയർ ടൗൺ പ്ലാനർ വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് അനുമതി റദ്ദാക്കി. അതിനെതിരെ കെട്ടിട നിർമാതാക്കൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു പിന്നീടു നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. നാലു ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളുടെ അഞ്ച് ടവറുകളും പൊളിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിധി നടപ്പാക്കി. ഫ്ലാറ്റുടമകൾക്കു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും പൊളിക്കാനുമായി സർക്കാരിനു 60.32 കോടിരൂപ ചെലവായി.



English Summary: Kerala government mum on questioning who gives nod to Marad Flats