ഫ്ലാറ്റ് നിന്നിടത്തു മാലിന്യക്കൂന, ഭയമായി പൊടിയും രോഗവും; ‘നോട്ടം’ ലാഭത്തിൽ

കൊച്ചി ∙ വീടുകൾക്കു കേടില്ലാതെ ഫ്ലാറ്റുകൾ തകർത്തതിന്റെ ആശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും മരട് നിവാസികളുടെ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നില്ല. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടിട അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നതോടെ പൊടിപടലങ്ങൾ പരിസരമെങ്ങും നിറയും. വാഹനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ഒഴുക്ക് ഗതാഗത തടസം ഉണ്ടാക്കുമെന്നതും ജനങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. ആൽഫ സെറീൻ ഇരട്ടക്കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രതിസന്ധി. വീതി കുറഞ്ഞ റോഡുകളും ജനവാസം കൂടിയ മേഖലയാണെന്നതും പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയേക്കും. ഒരു സൈറ്റിൽ അഞ്ച് ലോറികൾക്കാണ് അനുമതി.

നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ഫ്ലാറ്റ് തകർക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കുമ്പോൾ കമ്പനികൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ഇതിനിടെ വീടുകളിലെ പൊടി നീക്കുന്നതിനു നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടപടിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ചു നഗരസഭ അധ്യക്ഷയെയും വൈസ് ചെയർമാനെയും ഉപരോധിച്ചു. സ്ഫോടനശേഷം അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കുമേൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമെന്ന വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെന്നും വീടുകളിലെ പൊടി നീക്കുന്നതിനു തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



70 ദിവസം വേണ്ട; 45 മതി



പ്രോംപ്റ്റ് എന്റർപ്രൈസ് എന്ന കമ്പനിയെയാണ് ഫ്ലാറ്റുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനുള്ള ദൗത്യം ഏൽപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 70 ദിവസത്തിനകം മുഴുവൻ അവശിഷ്ടങ്ങളും നീക്കിയിട്ടുണ്ടാകണം എന്നാണു നിർദേശം. എന്നാൽ 45 ദിവസം കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ നീക്കി തീർക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് എഡിഫസിന്റെ പാർട്നർ ഉൽകർഷ് മേത്ത മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.



കോൺക്രീറ്റും ബാക്കിയുള്ള ഇഷ്ടികയും കമ്പികളും വെവ്വേറെയാക്കുന്നതാണ് ആദ്യ ദൗത്യം. ഇതിനായി 10 എൻജിനീയർമാരെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ തന്നെ തൊഴിലാളികളും സഹായത്തിനുണ്ടാകും. അവശിഷ്ടങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റുന്നതു പ്രോംപ്റ്റ് എന്റർപ്രൈസിന്റെ തൊഴിലാളികളായിരിക്കും. 76,350 ടൺ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് നാലു കേന്ദ്രങ്ങളിലായി കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നത്.



ഇരുമ്പു കമ്പികൾ ആർക്ക്?



ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിക്കുമ്പോൾ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ചേരുന്ന ഇരുമ്പു കമ്പികൾ പൊളിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കാണെന്നാണ് കരാറിലുള്ളത്. ഈ കമ്പികളിൽ കണ്ണു വച്ചാണ് വിജയ സ്റ്റീൽസ് പൊളിക്കൽ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തതെന്ന് നേരത്തെ മുതൽ നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. വിജയ സ്റ്റീൽസ് ആക്രിക്കമ്പനിയാണെന്ന ആരോപണവും ഇത്തരത്തിലുണ്ടായതാണ്.



പഴയ ഇരുമ്പു സാധനങ്ങളുടെ കച്ചവടവും കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കലും കമ്പനി നടത്തുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാണ് ഈ ആരോപണത്തെ സബ്കലക്ടറും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിരോധിച്ചത്. എന്തുതന്നെയായാലും പൊളിക്കൽ കമ്പനികൾക്ക് കരാർ നൽകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വില കണക്കാക്കി അത് കുറച്ചാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 2.32 കോടി രൂപയ്ക്കായിരുന്നു സ്ഫോടനത്തിന് കരാർ നൽകിയത്.



കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് എംസാൻഡ്



ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു ഉയർന്ന പ്രധാന ചോദ്യം. ഇവ എംസാൻഡ് ആക്കിയാൽ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഈ ഉപയോഗം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് പ്രോംപ്റ്റ് എന്റർപ്രൈസസ് വൻ വില കൊടുത്ത് ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. സർക്കാരിന് ഇതുവഴി 35.16 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചു.



ഏകദേശം 4000 ലോഡ് വരുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ അരൂർ ചന്തിരൂരിലെ ഇവരുടെ സ്വകാര്യ യാർഡിലേക്കു നീക്കും. ഇവിടെ നിന്നാണ് പൊടിച്ച് എംസാൻഡ് ആക്കി മാറ്റുക. മണലിനും എംസാൻഡിനും ഉയർന്ന വിപണി വില ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ മികച്ച അസംസ്കൃത വസ്തു എന്ന നിലയിൽ കോൺക്രീറ്റ് എംസാൻഡ് വിറ്റഴിക്കാമെന്നാണു കമ്പനിയുടെ പ്രതീക്ഷ.



ഭയമായി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ



മരട് നിവാസികളും സ്ഫോടന സമയത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നവരും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാര്യമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാമെന്നാണു വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. വായുമലിനീകരണവും ജലമലിനീകരണവും മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണു പ്രധാനം. സ്ഫോടനം നടന്ന ഫ്ലാറ്റുകൾക്ക് 200 മീറ്റർ ദൂരപരിധിക്കു പുറത്തു കാര്യമായ വായുമലിനീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണു പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ 100 മീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ അപായ സാധ്യതയില്ല എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല.



അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറഞ്ഞ പൊടിപടലങ്ങൾ ശമിച്ചെങ്കിലും വളരെ നേർത്ത പൊടി ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട്. പൊടിയും അവശിഷ്ടങ്ങളും വെള്ളത്തിലും കലർന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മറ്റു രോഗങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ സെന്റർ ആശുപത്രിയിലെ കൺസൽട്ടന്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റ് ഡോ.ശാലിനി വിനോദ് പറയുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടി പൂർണമായി അടങ്ങുന്നതുവരെ പരിസരത്തുള്ളവർ മാറി താമസിക്കുന്നതാകും നല്ലത്. അല്ലാത്തപക്ഷം മാസ്കുകൾ ധരിക്കണമെന്നും ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിക്കുന്നു.



English Summary: Maradu Flat Demolition: All 4 Luxury Apartment Complexes Razed To The Ground, Waste Dumping still a Major Problem