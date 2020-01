മമതയും മായാവതിയും എഎപിയും ഇല്ല; പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ യോഗം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായി വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പാർലമെന്റ് അനെക്സിൽ ഇന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞു യോഗം ചേരും. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും ശക്തമാക്കാനുമായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണു കൂടിക്കാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബിജെപിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിനു വേദിയായേക്കാവുന്ന യോഗത്തിൽ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ മമത ബാനർജി, ബിഎസ്പി നേതാവ് മായാവതി, എഎപി എന്നിവർ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ദേശീയ പണിമുടക്കിനിടെ തൃണമൂലിന്റെയും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടിയതാണു മമതയെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരു വിളിക്കുന്ന യോഗത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു മമതയുടെ മറുപടി.



‘പൗരത്വ നിയമം (സിഎഎ), പൗര റജിസ്റ്റർ (എൻആർസി) എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ആദ്യം സമരം തുടങ്ങിയതു ഞാനാണ്. ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇടതുപക്ഷവും കോൺ‌ഗ്രസും നടത്തുന്നതു പക്ഷേ സമരമല്ല, നശീകരണമാണ്’– മമത പറഞ്ഞു. രാജസ്ഥാനിൽ ആറു ബിഎസ്പി എംഎൽഎമാർ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നതാണു മായാവതിയുടെ നീരസത്തിനു കാരണം. കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതു രാജസ്ഥാനിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മവീര്യം കെടുത്തുമെന്നു മായാവതി പറഞ്ഞു.



കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കെതിരായും മായാവതി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ട ആശുപത്രിയിൽ കൂട്ടശിശുമരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മമാരെ സന്ദർശിക്കാതെ യുപിയിൽ പൗരത്വ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റവരെയും കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കളെയും സന്ദർശിക്കുന്നതു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എന്നായിരുന്നു മായാവതിയുടെ വിമർശനം. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി കേന്ദ്രം മുന്നോട്ടു പോകവെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണു പ്രതിപക്ഷ ധാരണ.

ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് കോണ്‍ഗ്രസുമായി വേദി പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ എഎപി തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.

