‘പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ നായ്ക്കളെപ്പോലെ വെടിവച്ചിട്ടു’

കൊൽക്കത്ത∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർക്കു നേരെ കടുത്ത പൊലീസ് നടപടി എടുക്കാത്തതിനെ വിമർശിച്ചു ബംഗാൾ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ദിലീപ് ഘോഷ്. പ്രതിഷേധക്കാർക്കു നേരെ ലാത്തിച്ചാർജും വെടിവയ്പും നടത്താത്തതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയെയും ദിലീപ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ബംഗാളിലെ നാദിയ ജില്ലയിൽ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ വിവാദ പരാമർശം.

‌‘പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കാനുള്ളതാണെന്നു പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? പൊതുമുതൽ അവരുടെ അച്ഛന്റെ വകയാണോ? പൊതുമുതൽ നികുതിദായകരുടേതാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, താമസിക്കുന്നു, പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇതു നിങ്ങളുടെ ജന്മിത്വമാണോ? ലാത്തികൊണ്ടു നിങ്ങളെ പ്രഹരിക്കും, വെടിവയ്ക്കും, ജയിലിൽ അടയ്ക്കും’– ദിലീപ് ഘോഷ് പറഞ്ഞതായി എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



‘ദീദിയുടെ (മമത ബാനർജി) പൊലീസ് പൊതുമുതൽ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും എടുത്തില്ല. കാരണം അവർ മമതയുടെ വോട്ടർമാരാണ്. എന്നാൽ ഉത്തർപ്രദേശ്, അസം, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ സർക്കാരുകളെ നോക്കൂ. ഇത്തരം പ്രതിഷേധക്കാരെ നായ്ക്കളെപ്പോലെ കണക്കാക്കി വെടിവച്ചിട്ടു.’– ദിലീപ് പറഞ്ഞു.



ശനിയാഴ്ച രാജ്ഭവനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ സന്ദർശിക്കുകയും രാത്രി തുറമുഖത്തു നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ ഒപ്പം വേദി പങ്കിടുകയും ചെയ്ത മമത, കൊൽക്കത്ത തുറമുഖത്തിന്റെ 150ാം വാർഷികച്ചടങ്ങിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. മോദി സംസ്ഥാനത്തു വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെയും ഇടതുകക്ഷികളുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി.



English Summary: "Damaging Property? Our Governments Shot Them Like Dogs": BJP Leader