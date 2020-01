ജെഎൻയു വിവരങ്ങള്‍ തേടി കോടതി; പൊലീസിനും വാട്സാപ്പിനും ഫെയ്സ്ബുക്കിനും നോട്ടിസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ജനുവരി അഞ്ചിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല (ജെഎൻയു) ക്യാംപസിൽ നടന്ന അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളിൽ വിശദീകരണം തേടി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. ഡൽഹി പൊലീസിനും വാട്സാപ്പ്, ഫെയ്സ്ബുക്ക്, ഗൂഗിൾ, ആപ്പിൾ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമാണ് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽനിന്നും കോടതി പ്രതികരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജെഎൻയു അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജെഎൻയുവിലെ മൂന്നു പ്രഫസർമാർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണു കോടതി നടപടി.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അത് കൈമാറണമെന്നും ‍ജെഎൻയു അധകൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. യൂണിറ്റി എഗൻസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ്, ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ആർഎസ്എസ് എന്നീ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വന്ന പ്രധാന വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും വീണ്ടെടുക്കാനാണ് പ്രഫസർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.



അതേസമയം, സർവകലാശാല അധികൃതരിൽനിന്നു പൊലീസിന് ഇതുവരെ ഒരു പ്രതികരണവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാർ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിൽ (ക്രിമിനൽ) രാഹുൽ മെഹ്‌റ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. രണ്ടു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെയും വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് വാട്സാപ്പിനും സന്ദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കൗൺസിൽ കോടതിയോട് പറഞ്ഞു. കേസ് നാളെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.



ജനുവരി അഞ്ചിനാണ് ജെഎൻയു സർവകലാശാലയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ മുഖംമൂടി സംഘം ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്. ആക്രമണത്തിൽ ജെഎൻയു വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷ് ഉൾപ്പെടെ 34 ഓളം പേർക്കു പരുക്കേറ്റിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അക്രമം ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്നു വെളിവാക്കുന്ന ചില വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.



English Summary: JNU Attack: HC seeks response of police, WhatsApp, Google on plea to preserve data of JNU violence