തൃശൂർ∙ ട്രെയിൻ തട്ടി യുവാവ് മരിച്ചു. മുവാറ്റുപുഴ അടൂപ്പറമ്പ് കൊടക്കാടത്തു വീട്ടിൽ അരവിന്ദാക്ഷൻ മകൻ ദിനേശ് ആണു മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്നോടെ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ – കൊല്ലം ജംക്‌ഷൻ സുവിധ എക്സ്പ്രസ് കടന്നുപോയപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലെ പാളത്തിൽ പരുക്കേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പൊലീസിന്റെ നിർദേശമനുസരിച്ച് ആക്ട്സ് സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ ആംബുലൻസിൽ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.

English Summary: Youth dies after hit by train at Thrissur railway station