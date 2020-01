ഹാരിയുടെയും മേഗന്റെയും സുരക്ഷാ ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നത് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല: ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ

മോൺ‌ട്രിയൽ‌∙ രാജകീയ ചുമതലകളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള ഹാരി രാജകുമാരന്റെയും ഭാര്യ മേഗൻ മാർക്കിളിന്റെയും തീരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ ചെലവുകൾ ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്ന് കനേഡിയൻ സർക്കാർ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ.

‘അത് പ്രതിഫലനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ്’– കനേഡിയൻ ടെലിവിഷന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അന്തിമ തീരുമാനങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണ ഉറപ്പില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



‘ദമ്പതികൾ കാനഡയിൽ താമസിക്കുന്നതിനെ കനേഡിയൻ‌ പൗരന്മാർ‌ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം ചർച്ചകൾ‌ ഉണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. കോമൺ‌വെൽത്ത് അംഗമെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു’– കനേഡിയൻ ധനമന്ത്രി ബിൽ മോർനിയോ പറഞ്ഞു

ഹാരിയുടെയും മേഗന്റെയും സുരക്ഷാ ചെലവുകൾ കാനഡ വഹിക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയതായി ബ്രിട്ടീഷ് പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കാനഡ പ്രതിവർഷം 650,000 യുഎസ് ഡോളർ (500,000 പൗണ്ട്) സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് ബ്രിട്ടിഷ് പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ദമ്പതികളെയും മകൻ ആർച്ചിയെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രതിവർഷം 1.3 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ ചെലവാകുമെന്നാണ് കനേഡിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത്.

ബ്രിട്ടിഷ് രാജകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ കാനഡ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ കനേഡിയൻ നികുതിദായകർ പരമ്പരാഗതമായി സുരക്ഷാ ചെലവുകൾ സംഭാവന നൽകാറുണ്ട്. രാജകീയ ചുമതലകളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഹാരിയും മേഗനും അറിയിച്ചത്.

English Summary: Canada yet to decide if it will pay Harry and Meghan security costs, says Canadian Prime Minister Justin Trudeau