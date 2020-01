മന്ത്രിസഭാ വികസനം വൈകുന്നതിൽ അതൃപ്തി; പരിഹാരത്തിന് യെഡിയൂരപ്പ ഡൽഹിയിലേക്ക്

ബെംഗളൂരു∙ മന്ത്രിസഭാ വികസനം വൈകിക്കുന്നത് കൂറുമാറിയെത്തിയ എംഎൽഎമാരിൽ ചിലരെ ഒഴിവാക്കാനാണെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമായിരിക്കെ, പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് ഇന്നു ഡൽഹിക്കു പുറപ്പെടാനൊരുങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പ. ഈ മാസം നടക്കുന്ന വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്കു പോകും മുൻപു പുതിയ മന്ത്രിമാരെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് യെഡിയൂരപ്പ പറഞ്ഞു.



ഇതേക്കുറിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാർട്ടി ദേശീയാധ്യക്ഷൻ അമിത്‌ ഷാ ഇന്നലെ സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഡൽഹിക്കു പോകാനായില്ല. സാധ്യമായാൽ ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ റദ്ദാക്കി പോകും. അല്ലാത്തപക്ഷം, 17നും 18നുമായി അമിത് ഷാ സംസ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ദൾ - കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്താൻ ബിജെപിയിലേക്കു കൂറുമാറി, ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിച്ചു വിജയിച്ച 11 പേർക്കും മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകാനുള്ള യെഡിയൂരപ്പയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ബിജെപിയിൽ പ്രതിഷേധമുയർന്നിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടികയ്ക്ക് അനുമതി തേടി ഞായറാഴ്ച നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഡൽഹി യാത്ര മുഖ്യമന്ത്രി റദ്ദാക്കിയത്. ഇതോടെ, 11 പേരിൽ ചിലരെ ഒഴിവാക്കി, മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കൾക്ക് അവസരം നൽകിയേക്കുമെന്ന ഊഹാപോഹങ്ങളും ശക്തമായി.

പിന്നാലെ, ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം അടുത്തമാസമേ മന്ത്രിസഭാ വികസനമുള്ളൂ എന്നു മന്ത്രി സി.ടി. രവി പറയുക കൂടി ചെയ്തതോടെ കൂറുമാറ്റക്കാരിൽ ചിലർ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി. എന്നാൽ, കൂറുമാറിയെത്തി ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ചു ജയിച്ച എല്ലാവർക്കും മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകുമെന്ന വാക്ക് താൻ പാലിക്കുമെന്നും യെഡിയൂരപ്പ പറഞ്ഞു.

ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പും മന്ത്രിസഭാ വികസനവുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ, ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച 11 പേരെ മാത്രമല്ല, മുൻ സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്താൻ കൂറുമാറിയ 17 പേർക്കും മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകണമെന്ന് ഇവരിലൊരാളായ എ.എച്ച്. വിശ്വനാഥ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 34 അംഗ മന്ത്രിസഭയിൽ നിലവിൽ 18 മന്ത്രിമാരുണ്ട്. 11 കൂറുമാറ്റക്കാർക്കു മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകിയാൽ ശേഷിച്ച 5 സ്ഥാനമാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുക. ഇതാണ് യെഡിയൂരപ്പയ്ക്കു മേലുള്ള സമ്മർദവും.

