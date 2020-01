സിഎഎ: ഇന്ത്യ പാമോയിൽ ഇറക്കുമതി കുറച്ചതിൽ ആശങ്കയെന്ന് മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി

ക്വാലാലംപുർ ∙ പാമോയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിലെ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരാണെന്ന് മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മഹാതിർ മുഹമ്മദ്. എന്നാൽ രാജ്യത്തിനു സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ മഹാതീർ വിമർശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മലേഷ്യയുമായുള്ള എല്ലാ വാങ്ങലുകളും നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വ്യാപാരികൾക്കു നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന.



മലേഷ്യൻ പാം റിഫൈനറുകൾ ബിസിനസ്സിൽ വൻ നഷ്ടം ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ, തന്റെ സർക്കാർ പരിഹാരം കാണുമെന്നും മഹാതിർ പറഞ്ഞു. ‘ഇന്ത്യയിലേക്കു കൂടുതൽ പാമോയിൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാണ്. എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അത് തുറന്നുപറയുകയും വേണം. കാര്യങ്ങളെ തെറ്റായി അനുവദിക്കുകയും പണത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞങ്ങളും മറ്റുള്ളവരും ഒരുപാട് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിയന്ത്രണങ്ങൾ രാജ്യ നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലെന്നും എന്നാൽ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ നില പരിഗണിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. 2019ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാമോയിൽ വാങ്ങുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ, ഏകദേശം 4.4 ദശലക്ഷം ടൺ വാങ്ങലുകൾ നടത്തി. ബന്ധം മെച്ചപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ 2020ൽ വാങ്ങലുകൾ ഒരു ദശലക്ഷം ടണ്ണിൽ താഴെയാകുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാൻ, ഫിലിപ്പീൻസ്, മ്യാൻമർ, വിയറ്റ്നാം, എത്യോപ്യ, സൗദി അറേബ്യ, ഈജിപ്ത്, അൽജീരിയ, ജോർദാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി മലേഷ്യൻ അധികൃതർ പറയുന്നു. ‘ഏറ്റവും അധികം വാങ്ങുന്നയാളെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല. വ്യക്തിപരമോ നയതന്ത്രപരമോ ആയ ഏതെങ്കിലും അർഥം മാറ്റിവച്ച് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ നയതന്ത്ര മേഖലകളും ഉപയോഗിക്കാൻ രണ്ട് സർക്കാരുകളോടും ‍ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മലേഷ്യൻ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ, ഇന്ത്യൻ സഹപ്രവർത്തകരുമായി ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്’– മലേഷ്യൻ സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

നേരത്തെ മഹാതിർ മുഹമ്മദ് ഇന്ത്യ കശ്മീർ ആക്രമിക്കുകയും അധിനിവേശം നടത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നും ആരോപിച്ചിരുന്നു.

