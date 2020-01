പിആർഎസിലൂടെ പണം വാങ്ങിയ കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടി; വായ്പ കാലാവധി നീട്ടില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ സപ്ലൈകോയ്ക്ക് നൽകിയ നെല്ലിന്റെ പണം സർക്കാർ നൽകിയ ഉറപ്പിൽ വായ്പയായി വാങ്ങിയ കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടി. കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പണം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതോടെ പാഡി റസിപ്റ്റ് ഷീറ്റിലൂടെ( പിആർഎസ്) കാശു വാങ്ങിയ ഒരു ലക്ഷത്തോളം കർഷകരുടെ വായ്പ കാലാവധി നീട്ടി നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് നിർദേശിച്ചു. വായ്പയുടെ കാലാവധി 6 മാസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷമാക്കണമെന്ന സർക്കാരിന്റെ അഭ്യർഥന റിസർവ് ബാങ്ക് തള്ളി. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 1,480 കോടി രൂപയാണ് ഇൗ ഇനത്തിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകാനുള്ളത്.



തിരിച്ചടവ് കാലാവധിക്ക് 9 മാസത്തിനുശേഷവും വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തവരെല്ലാം എൻപിഎ (നോൺ പെർഫോമിങ് അസറ്റ്സ്) പട്ടികയിലാകും. ഇവർക്ക് മറ്റു വായ്പകളെടുക്കാൻ തടസമുണ്ടാകും. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ തീരുമാനം സംസ്ഥാന ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. കർഷകരിൽ നിന്ന് നെല്ലു സംഭരിക്കുന്നത് സപ്ലൈകോയാണ്. ഇതിനായി റജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കർഷകരുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പരിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിആർഎസ് നൽകുന്നത്. പിആർഎസ് നമ്പർ പരിശോധിച്ചാൽ കർഷകന്റെ കൃഷിയിടം, നെല്ലിന്റെ അളവ്, ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ എല്ലാം ലഭിക്കും. സപ്ലൈകോ നൽകുന്ന പിആർഎസ് ബാങ്കുകളിൽ ഹാജരാക്കിയാണ് കർഷകർ പണം കൈപ്പറ്റുന്നത്. ഇതിനായി ഓരോ സീസണിലും പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കണം. കർഷകർക്കു നൽകുന്ന തുകയുടെ പലിശ ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ പിന്നീട് ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകും. ഇതിനായി ബാങ്കുകളുമായി പ്രത്യേക കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരു കിലോ നെല്ലിന് 26.95 രൂപയാണ് ഈ സീസണിലെ വില. കിലോയ്ക്ക് 8.80രൂപ സംസ്ഥാനവും ബാക്കി കേന്ദ്രവും നൽകും. 2018–19ലെ സീസണിൽ 1,71,000 കർഷകരാണ് സപ്ലൈകോ സൈറ്റിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. മാർച്ച് 31വരെ നീളുന്ന ഈ വർഷത്തെ ഒന്നാം വിളസീസണിൽ ഇതുവരെ 55,359 പേർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയത് ഈ സീസണിലെ നെല്ല് സംഭരണത്തെ ബാധിക്കും.

ഒരു കർഷകന്റെ അക്കൗണ്ട് എൻപിഎ ആകുമ്പോൾ അയാളുടെ സിബിൽ റേറ്റിങ് താഴും. സർക്കാർ ഇനി പൈസ അടച്ചാലും അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ താഴ്ന്നുപോയ സിബിൽ റേറ്റിങ് നേരയാകണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്നുവർഷം വരെ എടുക്കുമെന്ന് ബാങ്കിങ് മേഖലയിലുള്ളവർ പറയുന്നു. വായ്പയെച്ചൊല്ലി പല ബ്രാഞ്ചുകളിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ പാഡി റസിപ്റ്റ് ഷീറ്റിലൂടെ ലോൺ നൽകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ബാങ്കുകളുടെ പൊതു നിലപാട്.

പണം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ മറ്റന്നാൾ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായതിനാൽ മുഴുവൻ തുകയും അടയ്ക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സാധിക്കില്ല. കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവശ്യമായ വിഹിതം അനുവദിക്കുന്നുമില്ല. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ തേടുകയാണ് സംസ്ഥാനം.

