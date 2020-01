കശ്മീരിൽ ഹിമപാതം; 3 സൈനികരും 5 നാട്ടുകാരും മരിച്ചു

ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുപ‌‌‌്‌വാര ജില്ലയിൽ മച്ചിൽ സെക്ടറിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ടായ ഹിമപാതത്തിൽ മൂന്നു സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു. ഒരാളെ കാണാതായി. പരുക്കേറ്റ മറ്റൊരു സൈനികനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഗണ്ടർബാൽ ജില്ലയിലെ സോൺമാർഗിൽ ഉണ്ടായ മറ്റൊരു ഹിമപാതത്തിൽ അഞ്ചു പ്രദേശവാസികൾ മരിച്ചു. നാലുപേരെ രക്ഷിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച ബാരാമുള്ള ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായ ഹിമപാതത്തിൽ രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ അകപ്പെട്ടിരുന്നു. വടക്കൻ കശ്മീരില്‍ രണ്ടു ദിവസമായി കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയാണ്.

