പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ഡിഎംകെ; പുരോഗമനസഖ്യത്തിൽ വിള്ളൽ?

ഒടുവിൽ ഡിഎംകെയും കോൺഗ്രസിനെ കൈവിടുകയാണോ? പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വിളിച്ചു ചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ നിന്നു ഡിഎംകെ വിട്ടുനിന്നതോടെ, ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ഉയർന്നു തുടങ്ങി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയും സംസ്ഥാനത്തു മികച്ച വിജയം സമ്മാനിച്ചും കോൺഗ്രസിനു തുണ നിന്ന പാർട്ടിയാണു ഡിഎംകെ.

വൻ ഭൂരിപക്ഷം നേടി ബിജെപി കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരം നിലനിർത്തിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനെപ്പോലെ ചിലർ പിന്നോട്ടടിച്ചു. എന്നാൽ, പാർലമെന്റിൽ കൂടെ നിന്നും കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേകാധികാരം റദ്ദാക്കിയതു മുതൽ പൗരത്വ നിയമമുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ഉറക്കെ ശബ്ദമുയർത്തിയും ഡിഎംകെ കോൺഗ്രസിനോടു ചേർന്നുനിന്നു. അതു കൊണ്ടു തന്നെയാണ്, പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വിളിച്ചു ചേർത്ത പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ യോഗത്തിൽ നിന്നു ഡിഎംകെ വിട്ടുനിന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടിയത്.



എന്താണു ഡിഎംകെയുടെ വിട്ടുനിൽക്കലിനു കാരണം?. ഈയിടെ നടന്ന ഗ്രാമീണ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കമാണു ഡിഎംകെയെ കടുത്ത തീരുമാനമെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നാണു സൂചന. കന്യാകുമാരിയുൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ ഇരു പാർട്ടികളും വെവ്വേറെയാണു മൽസരിച്ചത്. ശക്തിക്കനുസരിച്ചു സീറ്റ് നൽകാൻ ഡിഎംകെ തയാറായില്ലെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ പരാതി. നൽകിയതു തന്നെ ആവശ്യത്തിലധികമാണെന്നു ഡിഎംകെയുടെ മറുപടി.



ഭരണകക്ഷി വെന്നിക്കൊടി നാട്ടുന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചരിത്രം തിരുത്തി ഇത്തവണ ഡിഎംകെ സഖ്യം മേൽക്കൈ നേടി. പ്രശ്നം പക്ഷേ, അവിടെ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പഞ്ചായത്ത് യൂണിയൻ (കേരളത്തിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്) ചെയർപഴ്സൻ, വൈസ് ചെയർപഴ്സൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി കോൺഗ്രസും ഡിഎംകെയും പിന്നെയും ഉടക്കി. ആകെ 27 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ. ഇതിൽ ഒന്നിന്റെ ചെയർപഴ്സൻ സ്ഥാനം വേണമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം.



314 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ പത്തിലും ചെയർപഴ്സൻ സ്ഥാനം കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പല തലങ്ങളിൽ ചർച്ച നടന്നെങ്കിലും ഡിഎംകെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയാറായില്ല. രണ്ടു പഞ്ചായത്ത് യൂണിയൻ ചെയർപഴ്സൻ സ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഡിഎംകെയുടെ വാഗ്ദാനം. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദം ശക്തമായതോടെ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ കെ.എസ്.അഴഗിരി ചെയർപഴ്സൻ തിരഞ്ഞടുപ്പിനു തലേന്നു പ്രസ്താവനയിറക്കി- ഡിഎംകെ മുന്നണി മര്യാദ ലംഘിച്ചു, ഏകാധിപത്യ ശൈലിയിൽ പെരുമാറുന്നു.



പിറ്റേ ദിവസത്തെ ചെയർപഴ്സൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതിന്റെ അലയൊലിയുണ്ടായി. പുതുക്കോട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ സഖ്യത്തിനു വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു. 11 ഡിഎംകെ, 2 കോൺഗ്രസ്. അണ്ണാ ഡിഎംകെയ്ക്കു 10 മാത്രം. 21 അംഗ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പിടിക്കാൻ അതു ധാരാളം. എന്നാൽ, വോട്ടെണ്ണിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടി. 13 വോട്ട് നേടി ചെയർപഴ്സൻ സ്ഥാനം അണ്ണാ ഡിഎംകെ പിടിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അണ്ണാ ഡിഎംകെ പിന്തുണയോടെ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചു.



പഞ്ചായത്ത് യൂണിയനുകളിലും ഇത്തരം കൂറുമാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. പരസ്യപ്രതികരണത്തിനു തയാറാകാതിരുന്ന ഡിഎംകെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത് പൗരത്വ നിയമത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വിളിച്ച യോഗത്തിൽനിന്നു വിട്ടു നിന്നാണ്. ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് ടി.ആർ.ബാലു ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെയായിരുന്നു ഈ വിട്ടു നിൽക്കൽ. ബഹിഷ്കരണത്തിനുള്ള കാരണം ബാലു നേരിട്ടു കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിച്ചു.



കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിനു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംപിമാരെ സമ്മാനിച്ച തമിഴ്നാട്ടിലെ പുരോഗമന സഖ്യം തകരുകയാണോ? അതിനു സാധ്യതയില്ലെന്നാണു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. രണ്ടു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തോറ്റ ഡിഎംകെയ്ക്കു അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജീവന്മരണ പോരാട്ടമാണ്. എല്ലാവരെയും ചേർത്തു നിർത്തി അതിനെ നേരിടാനാകും ഡിഎംകെയുടെ ശ്രമം. കേന്ദ്രത്തിൽ അതീവ ദുർബലമായ കോൺഗ്രസിനു പാർലമെന്റിലും മറ്റും ഡിഎംകെയുടെ താങ്ങ് അനിവാര്യം. അതിനാൽ, ചെറിയ പൊട്ടലും ചീറ്റലും മറികടന്നു സഖ്യം തുടരാനാണു സാധ്യത.



