ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാതെ രാജു നാരായണ സ്വാമി: വിശദീകരണം തേടാൻ സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ജോലിയിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുന്ന രാജു നാരായണ സ്വാമി ഐഎഎസിനോടു വിശദീകരണം ചോദിക്കാനൊരുങ്ങി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിനു 15 ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നു കണക്കാക്കി സസ്പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള അച്ചടക്ക നടപടികളിലേക്കു നീങ്ങാനാണു സർക്കാർ തീരുമാനം. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് അയയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

നാളികേരള വികസന ബോർഡ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുനിന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ രാജു നാരായണ സ്വാമിയെ കേന്ദ്രസർക്കാർ നീക്കിയിരുന്നു. സ്വാമിയുടെ ഡപ്യൂട്ടേഷൻ കാലാവധി അവസാനിപ്പിച്ചതായും സേവനത്തിൽനിന്നു വിടുതൽ നൽകിയതായും കേന്ദ്രസർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ രാജു നാരായണ സ്വാമി തയാറായിട്ടില്ല.

നാളികേര വികസന ബോർഡ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുനിന്നും മാറ്റിയ നടപടിക്കെതിരെ കോടതിയിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിലും കേസ് ഉള്ളതിനാലാണു സർവീസിലേക്കു തിരികെ പ്രവേശിക്കാത്തതെന്നാണു രാജുനാരായണ സ്വാമിയുടെ വാദം. ഇക്കാര്യവും സർക്കാരിനെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ല. രാജു നാരായണ സ്വാമി അവധിയെടുക്കാതെ സർവീസിൽനിന്നു മാസങ്ങളായി വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് ചട്ടപ്രകാരം ശരിയല്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സർവീസിൽ തിരികെ പ്രവേശിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അധികൃതർ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കർശന നടപടികളിലേക്കു നീങ്ങാനാണു സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്.

നാളികേര വികസന ബോർഡ് ചെയർമാനായിരിക്കെ കൃത്യവിലോപം കാട്ടിയതിനാണു സ്വാമിയെ മാറ്റിയതെന്നാണു കേന്ദ്രം ലോക്സഭയെ അറിയിച്ചത്. അഴിമതിക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചതിനാലാണു മാറ്റിയതെന്നു സ്വാമി ആരോപിക്കുന്നു.

1991 കേഡർ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണു രാജുനാരായണ സ്വാമി. സിവിൽ സർവീസിൽ കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള ആദ്യ ഒന്നാം റാങ്കുകാരനാണ്. എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിലും പ്രീഡിഗ്രി പരീക്ഷയിലും ചെന്നൈ ഐഐടിയിൽ ബിടെക് പരീക്ഷയിലും ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി. യുപി ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സൈനിക സ്കൂൾ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിക്കൊണ്ടാണു ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശിയായ രാജു നാരായണ സ്വാമി റാങ്ക് യാത്രകളുടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെയാണ് നാളികേര വികസന ബോർഡിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ പോകുന്നത്.

