കൊല്ലം∙ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോടതിയിൽ പോയതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ മാർഗം. സർക്കാരിന്റെ പരിധിയിലല്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ പ്രമേയം പാസാക്കിയതാണു താൻ എതിർത്തതെന്നും ഗവർണർ കൊല്ലത്ത് പറഞ്ഞു.



English Summary: No fault in Kerala government legal move against CAA: Governor