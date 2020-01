തൃശൂർ ∙ ചാലക്കുടിപ്പുഴയിൽ വെറ്റിലപ്പാറയ്ക്കു സമീപം കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവാവിനെ കാണാതായി. കൊടകര പേരാമ്പ്ര സ്വദേശി ഷിന്റോ ജോസഫിനെ (31) ആണു കാണാതായത്. തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു.



English Summary: The young man went missing in the Chalakkudy river