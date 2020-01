ഓർഡിനൻസ് വീണ്ടും ഗവർണർക്ക് അയക്കേണ്ടതില്ല: സർക്കാരിന് നിയമോപദേശം

തിരുവനന്തപുരം ∙ തദ്ദേശവാർഡുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനുള്ള ഓർഡിനൻസ് വീണ്ടും ഗവർണർക്ക് അയക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സർക്കാരിന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചു. ഓർഡിനൻസിനു പകരം നിയമ നിർമാണം നടത്താവുന്നതാണെന്ന നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബില്ലായി സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം. ഈ മാസം 31നാണ് നിയമസഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നത്.



വാർഡുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനുള്ള ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിടാൻ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കാൻ നിയമസഭ ചേരാമെങ്കിൽ ഈ നിയമം പാസാക്കാനും സഭ ചേർന്നുകൂടെയെന്നാണ് ഗവർണറുടെ നിലപാട്.

English Summary: Local body seats ordinance; not need to send again, legal advise to Govt