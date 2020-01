കെപിസിസി പുനഃസംഘടന: ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ‍ഡൽഹിയില്‍

ന്യൂഡൽഹി ∙ കെപിസിസി പുനഃസംഘടനാ ചർച്ചകൾക്കായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ‍ഡൽഹിയിലെത്തി. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനൊപ്പം ഇരുവരും സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാലുമായി ചർച്ച ആരംഭിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുകുൾ വാസ്നിക്കിനെയും കാണും.

ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി എന്ന നയം നടപ്പാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടെന്നു പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതു നടപ്പാക്കാനാവില്ലെന്നും ഏതാനും എംഎൽഎമാരെ ഭാരവാഹികളാക്കണമെന്നും ഐ ഗ്രൂപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരായി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, കെ.സുധാകരൻ എന്നിവർ തുടർന്നേക്കും.

സംസ്ഥാന നേതൃത്വം സമവായത്തിലൂടെ പട്ടിക തയാറാക്കി കൈമാറാനാണു കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശം. ജംബോ പട്ടിക അനുവദിക്കില്ല, യുവാക്കൾക്കും വനിതകൾക്കും മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം എന്നീ നിർദേശങ്ങളും ഹൈക്കമാൻഡ് മുന്നോട്ടു വച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Ramesh Chennithala and Oommen Chandy meeting with K C Venugopal