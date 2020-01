സിബിഎസ്ഇ 10, 12 ക്ലാസ് പരീക്ഷ നേരത്തെ; ഉപരിപഠനം നഷ്ടപ്പെടില്ല

പത്തനംതിട്ട ∙ സിബിഎസ്ഇ 10–ാം ക്ലാസ്, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ ഇക്കുറിയും നേരത്തെ തുടങ്ങും. ഫലപ്രഖ്യാപനവും നേരത്തെ നടത്താനാണു സിബിഎസ്ഇയുടെ തീരുമാനം. സാധാരണ 10–ാം ക്ലാസുകാരുടെ പരീക്ഷകൾ മാർച്ചിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തവണ ഫെബ്രുവരി 20ന് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഉൾപ്പെടെ സ്കിൽ സബ്ജക്ടുകളാണ് ആദ്യം. പ്ലസ് വൺ– പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ 29ന് തുടങ്ങും. എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 18ന് മുൻപ് അവസാനിക്കും.

ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധിയെ തുടർന്നാണ് സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷകൾ നേരത്തെ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനം. ഇതുസംബന്ധിച്ച് സർക്കുലർ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും അധ്യയന വർഷാരംഭം മുതൽ തന്നെ നൽകിയിരുന്നു. സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷാഫലം താമസിക്കുന്നതിനാൽ ഉപരിപഠനത്തിന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സിബിഎസ്ഇ കുട്ടികളുടെ അവസരത്തെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലിന് കാരണമായത്. കേരളത്തിൽ പക്ഷേ പ്രത്യേക അലോട്മെന്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയാണ് സിബിഎസ്ഇ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നത്.

ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യേക അലോട്മെന്റുകൾ നടക്കാറില്ലെന്നതാണ് പ്രശ്നം. പല സ്കൂളുകളിലും വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തീർന്നില്ലെന്ന പരാതി രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർഥികളും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ അധ്യയന ദിവസങ്ങൾ ഇൗവർഷവും കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പഠിപ്പിച്ചു തീരാത്തതിനാൽ പഠിക്കാനും സമയം കിട്ടിയില്ലെന്ന പരാതി വിദ്യാർഥികൾക്കുമുണ്ട്. പക്ഷേ സിബിഎസ്ഇ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഓരോ സമയത്തും കൃത്യമായ അറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നുവെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.

English Summary: SSLC, Plus two exams will be earlier says CBSE