സ്കൂൾ പരിപാടിക്ക് അച്ഛൻമാരും പോകണം: ജയിൽവകുപ്പിൽ സർക്കുലർ

പാലക്കാട് ∙ മക്കളുടെ സ്കൂളിലെ പരിപാടികൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഒരുമിച്ചു പങ്കെടുക്കണമെന്നു ജയിൽവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ജയിൽ ഡിജിപി ഋഷിരാജ് സിങ്ങിന്റെ നിർദേശം. കുട്ടികൾക്കു മാനസികമായി സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം അവസരം പാഴാക്കരുതെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. സ്കൂളുകൾ, കോളജുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അമ്മമാരെ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്.

അച്ഛൻമാർ പിടിഎ യോഗം ഉൾപ്പെടെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാറില്ലെന്നാണ് അമ്മമാരും സ്കൂൾ അധികൃതരും പറയുന്നത്. അതിനാൽ ജയിൽവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരമാവധി ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രത്യേക താത്പര്യമെടുക്കണമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.



English Summary: Parents must participate in children's school programs says DGP Rishiraj Singh