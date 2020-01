നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഗവർണർ കൈവയ്ക്കുമോ?; സർക്കാരിന് ആശങ്ക

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിയമസഭാ സമ്മേളനം ജനുവരി 30 ന് ചേരാനിരിക്കെ, സർക്കാർ തയാറാക്കി നൽകുന്ന നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഗവർണർ അതേപടി വായിക്കുമോ വെട്ടിച്ചുരുക്കുമോ എന്നതിൽ ആശങ്ക. ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെയാണു ബജറ്റ് സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ, കേന്ദ്രത്തിന് എതിരായ സർക്കാർ നിലപാടുകൾ പ്രസംഗത്തിൽ ഇടംപിടിക്കാനാണു സാധ്യത. ഗവർണറാകട്ടെ പ്രമേയം പാസാക്കിയതിന് എതിരുമാണ്.

മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു കൈമാറുന്ന നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. മുൻപും ഗവർണർമാർ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ പ്രസംഗത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച് ഗവർണറുടെ അനുമതിക്കായി കൈമാറണം. ഗവർണർക്കു പ്രസംഗത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാം. മാറ്റണോ വേണ്ടയോ എന്നു തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം മന്ത്രിസഭയ്ക്കാണ്. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ഗവർണർക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുകളയാം.

പ്രസംഗം മുഴുവനും വായിക്കാതെ സഭയുടെ മേശപ്പുറത്തു വച്ചതായും പറയാം. അച്ചടിച്ചു നൽകുന്ന പ്രസംഗത്തിലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഗവർണർക്ക് സഭയിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ചരിത്രവുമില്ല. പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഗവർണർ വിട്ടുകളഞ്ഞ അവസരങ്ങൾ നിരവധി തവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 1982 ൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനിടെ ഏതാനും പാരഗ്രാഫുകൾ വായിച്ചശേഷം ഗവർണർ മടങ്ങിയതായി ചില അംഗങ്ങൾ ക്രമപ്രശ്നം ഉയർത്തി. എന്നാൽ മുഴുവനും വായിക്കാത്തതിൽ അപാകതയില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ റൂളിങ് നൽകി.

1996 ജൂലൈ 12ന് നടന്ന നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തെച്ചൊല്ലിയും ഇതേ ആക്ഷേപമുയർന്നു. മുഴുവൻ പ്രസംഗവും വായിക്കണമെന്നു ഭരണഘടനയിൽ ഇല്ലെന്നായിരുന്നു സ്പീക്കറുടെ റൂളിങ്. 2001 ജൂൺ 29ന് നടത്തിയ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തെച്ചൊല്ലിയും വിവാദമുണ്ടായി. പ്രസംഗത്തിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അംഗങ്ങൾക്കു നൽകിയ പകർപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നായിരുന്നു ആക്ഷേപം. മനഃപൂർവം വായിക്കാതിരുന്നാൽ ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണെന്നും ഇവിടെ അങ്ങനെ മനഃപൂർവം വിട്ടുകളഞ്ഞ സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ലെന്നുമായിരുന്നു സ്പീക്കറുടെ റൂളിങ്.

2009 ൽ പ്രസംഗത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഗവർണർ ഒഴിവാക്കി. 2013 ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനു നടത്തിയ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സമരം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഗവർണർ ഒഴിവാക്കിയതും വിവാദമായി. ബംഗാൾ ഗവർണർ 1969ൽ നടത്തിയ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുകളഞ്ഞതിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചതും കേരള നിയമസഭയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇഎംഎസ് ആണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒരു സഭയുടെ നടപടിക്കെതിരെ മറ്റൊരു സഭയ്ക്കു പ്രമേയം പാസാക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്നിരിക്കെയായിരുന്നു ഈ നടപടി.

നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടക്കുന്ന ദിവസം ഗവർണറാണു നടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധമുണ്ടായാല്‍ അംഗങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കുണ്ട്. കോടതികളും ഈ അധികാരത്തെ ശരിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം പാടില്ലെന്ന പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനിൽക്കെത്തന്നെ കേരള നിയമസഭയിൽ ഗവർണർമാർക്കെതിരെ പലതവണ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുകയും ഗവർണർ നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ അതും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകും.



English Summary: Kerala government watching how Governor dealing his address to Legislative Assembly