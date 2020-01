കൊടുങ്കാറ്റായി 659 കാളക്കൂറ്റന്മാർ; ആവേശം, മധുര പാലമേട്ട് ജെല്ലിക്കട്ട്- ചിത്രങ്ങൾ

മധുര ∙ പൂക്കളും മഞ്ഞളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച വടിവാസലിനു മുന്നിൽ മസിൽ പെരുപ്പിച്ചും നെറ്റിക്കുറി അമർത്തി വരച്ചും വീരന്മാർ കാത്തുനിന്നു. ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ കൺചിമ്മലിൽ പാഞ്ഞടുക്കുന്ന കാളക്കൂറ്റന്റെ മുതുക് മാത്രമാണ് അവരുടെ കണ്ണിൽ. മുക്രയിട്ട് ശരംപോലെ ചീറ്റിവന്ന മാടിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാനുള്ള മരണക്കളിയിൽ ആവേശം ഇരട്ടിയാക്കി ആർത്തിരമ്പി വൻ പുരുഷാരം സാക്ഷി.

മധുര പാലമേട്ടിൽ നടന്ന ജെല്ലിക്കട്ടിൽനിന്ന്. ചിത്രം: റെജു അർനോൾഡ്

ഇതാണ് കരുത്തിന്റെ ആവേശവും തമിഴിന്റെ വീരവും നിറയുന്ന ജെല്ലിക്കട്ട് മഹോത്സവത്തിന്റെ ആദ്യ കാഴ്ച. പൊങ്കലിനോടനുബന്ധിച്ച് മധുരയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ജെല്ലിക്കട്ട് ഈ ജനതയുടെ ശ്വാസമാണ്. അതിനായി അവർ കരുതി വയ്ക്കുന്ന ഉരുക്കൾ അവരുടെ ജീവനും. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ അലയടിച്ച വിവാദങ്ങളും വിലക്കുകളും കൊമ്പുകോർത്ത് തൂക്കിയെറിഞ്ഞ് ജെല്ലിക്കട്ടിന്റെ ആവേശം തിരിച്ചുപിടിച്ച് മധുരയുടെ പൊടിക്കാറ്റിൽ കാളക്കൂറ്റന്മാർ കസർത്തു.



മധുര പാലമേട്ടിൽ നടന്ന ജെല്ലിക്കട്ടിൽ പങ്കെടുത്തത് 659 കാളക്കൂറ്റന്മാരാണ്. ആയിരത്തോളം വീരന്മാർ കാളകളെ എതിരിടാൻ എത്തി. വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ വീരന്മാർ (ജെല്ലിക്കട്ട് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ വീരന്മാർ എന്നാണ് വിളിക്കുക) നിറയെ സമ്മാനങ്ങളുമായാണ് മടങ്ങിയത്. മെരുക്കാനാവാത്ത കാളക്കൂറ്റന്മാരുടെ ഉടമകൾക്കും പൊൻനാണയവും വീട്ടുപകരണങ്ങളും പാരിതോഷികം ലഭിച്ചു. ഇന്നു നടക്കുന്ന അളങ്കാനല്ലൂർ ജെല്ലിക്കട്ടോടെ ഇത്തവണത്തെ മധുര ജെല്ലിക്കട്ട് ഉത്സവം അവസാനിക്കും.



