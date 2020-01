യാത്രക്കാരനെ ബസിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട സംഭവം: ഡ്രൈവർക്കും കണ്ടക്ടർക്കുമെതിരെ നടപടി

കല്‍പറ്റ ∙ യാത്രക്കാരനെ ബസില്‍നിന്നു തള്ളിയിട്ട ബസ് ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെ മോട്ടര്‍ വാഹനവകുപ്പിന്റെ നടപടി. ബസ് ഡ്രൈവര്‍ വിജീഷ്, കണ്ടക്ടര്‍ ലതീഷ് എന്നിവരുടെ ലൈസന്‍സ് വയനാട് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ആര്‍ടിഒ ബിജു ജെയിംസ് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഇരുവരെയും പ്രതികളാക്കി മീനങ്ങാടി പൊലീസ് കേസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇരുകാലുകളിലും ബസിന്റെ പിന്‍ചക്രം കയറിയിറങ്ങി ഗുരുതരമായ പരുക്കേറ്റ യാത്രക്കാരന്‍ ജോസഫ് കല്‍പറ്റയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നുമണിയോടെ മീനങ്ങാടിയിലാണു സംഭവം. ബത്തേരിയില്‍നിന്നു സ്വദേശമായ കാര്യമ്പാടിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു ജോസഫും മകള്‍ നീതുവും. മീനങ്ങാടിയില്‍ ബസ് നിര്‍ത്തിയപ്പോഴേക്കും കയറാനായി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഓടിയെത്തി.

കുട്ടികളെ കയറ്റാതിരിക്കാന്‍ ബസ് വേഗത്തില്‍ മുന്നോട്ടെടുത്തപ്പോള്‍ നീതു താഴേക്കു വീണു. പിന്‍വാതിലിലൂടെ നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ജോസഫ് ബസ് നിര്‍ത്തിക്കാനായി ഓടി. ഒരു കാല്‍ ചവിട്ടുപടിയില്‍ വച്ചപ്പോഴേക്കും കണ്ടക്ടര്‍ പിടി വിടുപ്പിച്ചു. റോഡിലേക്കു വീണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടുകാലിലൂടെയും ബസിന്റെ പിന്‍ചക്രങ്ങള്‍ കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. നീതുവിന്റെ ഇടതുകൈയില്‍ പൊട്ടലും ചതവുമുണ്ട്.



English Summary: Man pushed off from bus: Action against Driver and Conductor