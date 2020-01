നിർഭയ: പ്രതികളെ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് രാവിലെ 6 മണിക്ക് തൂക്കിലേറ്റും

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിർഭയ കൂട്ടമാനഭംഗക്കേസിലെ പ്രതികളായ വിനയ് ശർമ, മുകേഷ് സിങ്, അക്ഷയ് കുമാർ സിങ്, പവൻ ഗുപ്ത എന്നിവരെ ഫെബ്രുവരി 1ന് രാവിലെ 6 മണിക്ക് തൂക്കിലേറ്റും. ഡൽഹി കോടതി പുതിയ മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു. മുകേഷ് സിങ് നൽകിയ ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദ് തള്ളിയതിനു പിന്നാലെയാണ് കോടതി വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. വിചാരണക്കോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ട പ്രകാരം ജനുവരി 22ന് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആം ആദ്മി സർക്കാർ ബുധനാഴ്ച ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു

2012 ഡിസംബർ 16 നാണ് ഡൽഹിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥി കൂട്ടമാനഭംഗത്തിനിരയായത്. ചികിത്സയിലായിരിക്കെ ഡിസംബർ 29ന് സിംഗപ്പൂർ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് മരിച്ചു. കേസിൽ ആറുപേരാണ് പ്രതികൾ. പ്രതികളിലൊരാളായ റാം സിങ് തിഹാർ ജയിലിൽ വച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മറ്റൊരു പ്രതിയെ ജുവനൈൽ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റി.

English Summary: Nirbhaya case: Four convicts will now hang on February 1 at 6 am, Delhi court issues fresh death warrants