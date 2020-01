മുഖ്യമന്ത്രി ചട്ടലംഘനം നടത്തി, സർക്കാരിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടും: പോർമുഖം തുറന്ന് ഗവർണർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും തമ്മിലുള്ള പോര് മുറുകുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ചട്ടലംഘനം നടത്തിയെന്ന് ഗവർണർ തുറന്നടിച്ചു. ഗവർണറുടെ അധികാരത്തെ മറികടന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. ഗവർണർക്ക് കൃത്യമായ അധികാരങ്ങളുണ്ട്. ഗവർണറുടെ അധികാരം ഭരണഘടനയിൽ വ്യകതമാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് കോടതി വിധികളുമുണ്ട്. ഭരണഘടനയിൽ ഉറച്ചുനിന്നു മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂവെന്നും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ കോടതിയിൽ പോയതിന് സർക്കാരിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടും. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ സർക്കാർ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടതില്ല. കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ അറിയിക്കേണ്ടതു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കടമയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ചട്ടലംഘനം നടത്തി. നിയമം മറ്റാരെക്കാളും ഉയരെയാണ്, സംസ്ഥാനം ഇത് പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. ബ്രിട്ടിഷ് കൊളോണിയൽ വ്യവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോഴെന്നും ഭരണഘടന ഏറ്റവും ഉയരെയെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി.

ഗവര്‍ണറുടെ പദവി സര്‍ക്കാരിനു മീതെയല്ലെന്നും ഭരണഘടന വായിച്ചുപഠിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭരണഘടനപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധിപന്‍ ഗവര്‍ണറാണെന്ന് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാം. പക്ഷേ തന്നെ അറിയിക്കുന്നതാണു മര്യാദയെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച സർക്കാരിനെ ഗവർണർ വിമർശിച്ചിരുന്നു. സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ച ഗവര്‍ണര്‍ക്കു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അതേ നാണയത്തില്‍ മറുപടിയും നല്‍കി. നാട്ടുരാജാക്കന്‍മാരുടെ മീതെ പണ്ട് റസിഡന്റുമാരുണ്ടായിരുന്നു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനുമീതെ അങ്ങനെയൊരു പദവിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: 'Governor is the head of the state'; Arif Mohammed Khan slams Pinarayi Vijayan