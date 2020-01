ട്രെയിനിൽ സൗജന്യ വിഡിയോയുമായി റെയിൽവേ; അഭിമാനവും നിരാശയും പങ്കിട്ട് രണ്ടു മലയാളികൾ

കൊച്ചി ∙ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ, ട്രെയിനുകളിൽ ഓൺ ഡിമാൻ‍‍ഡ് വിഡിയോ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മൂന്നര വർഷം മുമ്പ് ഇതേ പദ്ധതിക്കു റെയിൽവേയുടെ അനുമതിക്കത്ത് വാങ്ങിയ രണ്ടു മലയാളികളുണ്ട്. തൃശൂർ ചേലക്കര സ്വദേശി പുളിക്കാവിൽ ജിജി ഫിലിപ്പും കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അഭിലാഷ് വിജയനും. കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മ്യൂട്ടോടാക് ടെക്നോളജീസ് എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ് ആണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയ്ക്ക് 2016ൽ ഈ പുതുമയാർന്ന ആശയം സമർപ്പിച്ചത്.

വിഡിയോ സ്ട്രീമിങ് ആപ്പിന്റെ സാധ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് റെയിൽവേ ഇവരുടെ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതിനായി ഹാവ് ഫൺ എന്ന ആൻഡ്രോയ്ഡ് ആപ്പും തയാറാക്കി. പദ്ധതി പാതിവഴിയിൽ മുടങ്ങിയെങ്കിലും വേറൊരു കമ്പനിയുമായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇതേ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഇരുവർക്കും അഭിമാനവും ഒപ്പം സ്വപ്നങ്ങൾ പാതിവഴിയിൽ മുറിഞ്ഞു പോയതിന്റെ നഷ്ടബോധവും.



മനസിൽ വിരിഞ്ഞ പദ്ധതി



ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ദീർഘദൂര ട്രെയിൻ യാത്രകളും വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ കാത്തിരിപ്പുമാണ് ഇത്തരം ഒരു ആപ്പിന്റെ ആവശ്യകയെക്കുറിച്ച് ജിജി ഫിലിപ്പിനെ ചിന്തിപ്പിച്ചത്. അന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ഇത്രവേഗത്തിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ രാജ്യത്ത് ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. ടാബുകളിലും മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും ശേഖരിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള വിഡിയോകളാണ് യാത്രാസമയങ്ങളിൽ ആശ്രയം. അല്ലെങ്കിൽ വൻ തുക മുടക്കി ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് വിഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണണം.



ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടയിലാണെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും റേഞ്ച് കട്ടാവും. ഇതൊഴിവാക്കാൻ വൈഫൈ സ്ട്രീമിങ് ആപ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന ചിന്തയാണ് ബിസിനസ് പദ്ധതിയിലേയ്ക്കു നയിച്ചത്. സാധാരണക്കാർക്കു കൂടി വിഡിയോ സൗജന്യമായി കാണാമെന്ന രീതിയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. ഇതു മുന്നിൽകണ്ടാണ് പദ്ധതി തയാറാക്കിയതും റെയിൽവേയ്ക്കു സമർപ്പിച്ചതും.



ഹാവ് ഫൺ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ



അന്ന് ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആകെ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ 10 ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത് 100 ശതമാനമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പദ്ധതി നടപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൻ ജനപ്രീതി നേടുമായിരുന്നു എന്ന് ജിജി ഫിലിപ്പ് പറയുന്നു. റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലോ ട്രെയിനുകളിലോ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഹോട്സ്പോട്ടുകളാണ് ഉപയോക്താവിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ആപ്പിലേക്കു വിഡിയോ നൽകുക. ഹോട്സ്പോട്ടിന്റെ പരിധിയിലാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വിഡിയോ സൗജന്യമായി സ്വന്തം ഫോണിൽ കാണാം.



ഇന്റർനെറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ബഫറിങ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. സിനിമകളും ഷോർട് ഫിലിമുകളും സീരിയലുകളും ഒപ്പം പുതിയ സിനിമകൾ ചെറിയ തുക നൽകി കാണുന്നതിനും ആപ്പിലൂടെ സാധിക്കുംവിധമായിരുന്നു പദ്ധതി. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു ട്രെയിനുകളിൽ ഹോട്സ്പോട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായിരുന്നു റെയിൽവേ അനുമതി നൽകിയത്. പദ്ധതി വിജയമാകുന്നതോടെ കൂടുതൽ ട്രെയിനുകളിലും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലുമെല്ലാം ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കാമെന്നായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടൽ.



നോട്ടുനിരോധനം പാരയായി



പദ്ധതിക്കു വേണ്ട ഫണ്ട് ആയിരുന്നു ആദ്യവെല്ലുവിളി. പത്തു കോടി രൂപ മൂലധനമായി സമാഹരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പദ്ധതി ഉറപ്പായും പ്രായോഗികമാകുമായിരുന്നു. ആദ്യഘട്ട ചെലവിനുള്ള പണം മാത്രമാണ് ഇരുവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്. വിഡിയോ സ്ട്രീമിങ് ആപ്പ്, ഹോട്ട്സ്പോട്, സെർവർ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രാഥമിക രൂപങ്ങൾ ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരുക്കി. റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മുന്നിൽ പ്രദർശനവും നടത്തിയതോടെയാണ് പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരമായത്.



നിയമപരമായി കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രതിസന്ധിയെയും മറികടക്കാമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ നോട്ടുനിരോധനം പുതിയ വെല്ലുവിളിയായി. പണം നൽകാമെന്ന് ഏറ്റവർ പിൻവാങ്ങിയതോടെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തു. ഇതിനിടെയാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ ഇന്റർനെറ്റ് സൗജന്യങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്. ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് സൗജന്യമാകുമെന്നും പദ്ധതി പരാജയപ്പെടുമെന്നും അടുപ്പമുള്ള പലരും ഉപദേശിച്ചു. പണം നൽകാമെന്നു ഏറ്റവരെ ആരൊക്കെയൊ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു നിരുൽസാഹപ്പെടുത്തിയതോടെ പദ്ധതി മുടങ്ങി.



10 കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കാൻ തയാറായി ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപകർ മുന്നോട്ടു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാമായിരുന്നെന്ന് ജിജി പറയുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് സൗജന്യമാക്കിയാലും റെയിൽവേയിലെ യാത്രക്കാർക്ക് നെറ്റ് കട്ടാവാതെ ഒരു വിഡിയോ കണ്ടു തീർക്കാനാവില്ലെന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഹാവ് ഫൺ പദ്ധതിക്ക് ഇനിയും സാധ്യതയുണ്ടെന്നു ജിജിയും അഭിലാഷും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് റെയിൽ ടെല്ലും സീനെറ്റ്‍വർക്കും ചേർന്ന് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.



ടിക്കറ്റ് ഇതര വരുമാനം കൂട്ടാൻ



ടിക്കറ്റ് ഇതര വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാണു റെയിൽവേ ഓൺ ഡിമാൻഡ് വിഡിയോ എന്ന ആശയവുമായി മുന്നോട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത്. രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തെ 17 മേഖലകളിലായി 8713 ട്രെയിനുകളിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനാണു തീരുമാനം. രാജ്യത്ത് സൗജന്യ വൈഫൈ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിലും ഈ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിനുകളിൽ സജ്ജമാക്കുന്ന മീഡിയ സെർവർ വഴി വിഡിയോ ആപ്പുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതു തന്നെയാണ് സംവിധാനം.



പക്ഷെ ഉപയോക്താവ് ഇതിന് ഒരു വരിസംഖ്യ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. സിനിമകളും പാട്ടുകളും പുറമേ വിദ്യാഭ്യാസ വിഡിയോകളും ലഭ്യമാക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇ–കൊമേഴ്സ് സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതാണു പദ്ധതി. സീ നെറ്റ്‍വർക്കിന്റെ ഉപസ്ഥാപനമായ മാർഗോ നെറ്റ്‍വർക്കുമായി ചേർന്ന് റെയിൽ ടെല്ലാണ് പദ്ധതി പ്രായോഗിക തലത്തിലെത്തിക്കുന്നത്.



റെയിൽവേ തലത്തിൽ ഹാവ്ഫൺ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനായില്ലെങ്കിലും സർക്കാർ അനുമതിയുണ്ടെങ്കിൽ, ഫണ്ടിങ്ങിന് ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി മുന്നോട്ടു വന്നാൽ ഇതേ പ്രൊജക്ട് പുതുമയാർന്ന അപ്ഡേഷനുകളുമായി ഇപ്പോഴും നടപ്പാക്കാൻ അവസരമുണ്ടെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ജിജിയും സുഹൃത്ത് അഭിലാഷും.



English Summary: Indian Railways to launch its own video app to make train travel 'exciting', Two malayalis recalls their dream project