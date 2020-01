ഉന്നാവ് കേസ്: നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കുൽദീപ് സിങ്ങിന് 60 ദിവസത്തെ സാവകാശം കൂടി

ലക്നൗ ∙ ഉന്നാവ് പീഡനക്കേസിൽ നഷ്ടപരിഹാര തുക നൽകാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ബിജെപി മുൻ എംഎൽഎ കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗറിനു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി 60 ദിവസത്തെ കൂടി സാവകാശം അനുവദിച്ചു. നേരത്തെ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ നൽകണമെന്നായിരുന്നു ഡൽഹി തീസ് ഹസാരി കോടതിയുടെ വിധി. പിഴയ്ക്കു പുറമേ, ജീവപര്യന്തവിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ സിബിഐയ്ക്കും ഉന്നാവ് പെൺകുട്ടിക്കും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടിസ് നൽകി.



English Summary: Unnao Rape Case; Delhi high court extended the 30 days time period granted to Sengar to deposit the fine of Rs 25 lakh by another 60 days