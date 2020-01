അടിമാലി ∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാറിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വീട്ടമ്മയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇതാദ്യമായല്ല വീട്ടമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നതെന്നാണു വിവരം. മുന്‍പു വെഞ്ഞാറമൂട്ടില്‍ വച്ചും ലൈലാമണിയെ ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ ഭർത്താവ് മാത്യു ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അന്നു പൊലീസും മകനും ഇടപെട്ടാണ് ഇരുവരെയും ഒരുമിപ്പിച്ചത്. ആരോഗ്യനില വീണ്ടെടുത്തശേഷം ലൈലാമണിയെ മകനൊപ്പം അയയ്ക്കാനാണ് പൊലീസിന്‍റെ തീരുമാനം.

മാത്യുവിനെതിരെ ലൈലാമണിയോ മകനോ പരാതി നല്‍കിയാല്‍ കേസെടുക്കും. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കാറില്‍ കണ്ടെത്തിയ വീട്ടമ്മയെതേടി ഇന്നാണു മകനെത്തിയത്. ലൈലാമണിയെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് മകന്‍ മഞ്ജിത് അറിഞ്ഞത്. ലൈലാമണിയുടെ ആദ്യ വിവാഹത്തിലെ മകനാണ്. ഉപേക്ഷിച്ച് മുങ്ങിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മാത്യുവിനൊപ്പമാണ് ലൈലാമണി താമസിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവര്‍ വിവാഹിതരായിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

ലൈലാമണിയെ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 നാണ് അടിമാലി–കുമളി ദേശീയപാതയിൽ അടിമാലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു സമീപം അവശനിലയിൽ കാറിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി തന്നെ കാറിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് മാത്യൂ കടന്നതാണെന്ന് ലൈലാമണി പറഞ്ഞു. ഒന്നര ദിവസത്തോളം ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമില്ലാതെയാണ് കാറിനുള്ളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്.

അവശയായ വീട്ടമ്മയെ പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ദീപുവാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. നാലു വർഷം മുൻപുണ്ടായ രോഗത്തെ തുടർന്നു ലൈലാമണിയുടെ ശരീരം തളർന്നിരുന്നു. പരസഹായമില്ലാതെ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇവർക്കു സംസാരശേഷിയും കുറവാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

