തിരുവനന്തരപുരം∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ വിദ്യാർഥി സമരത്തെ പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണയ്ക്കാൻ സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മറ്റി തീരുമാനിച്ചു. വിദ്യാർഥി സമരങ്ങളിൽ പാർട്ടി നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കില്ല. സമരത്തിനുനേരെ അക്രമം ഉണ്ടായാൽ ഇടപെടൽ നടത്തും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ സഹായം നൽകും. ജെഎൻയു അടക്കം രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകളിൽ ഉയർന്നു വന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണെന്ന് യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നു.

കേരളം, ത്രിപുര, ബംഗാൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സമരത്തിനു നേതൃത്വം നൽകാൻ പാർട്ടിക്കായതായി കേന്ദ്രകമ്മറ്റി വിലയിരുത്തി. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സമരങ്ങളെ പാർട്ടി പിന്തുണയ്ക്കും. മറ്റു പാർട്ടികളുമായും സംഘടനകളുമായും ചേർന്ന് സിഎഎയ്ക്കെതിരെയുള്ള സമരം ശക്തമാക്കാനും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയോഗം തീരുമാനിച്ചു.

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ 23, 26, 30 തീയതികളിൽ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കും. സിപിഎം സ്വന്തം നിലയിൽ നടത്തുന്ന പുതിയ സമരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായില്ല. എ.വിജയരാഘവൻ, എളമരം കരീം, കെ.കെ. ശൈലജ എന്നിവർ കേരള ഘടകത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: CPM Will Not Interfere in CAA Student's Protest