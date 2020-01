സോണിയ നിർദേശിച്ചിട്ടും മത്സരിക്കാതെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ; തോൽക്കുമെന്ന് ഭയം

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം മൽസരത്തിനിറങ്ങണമെന്ന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ നിർദേശം അവഗണിച്ച് ഡൽഹി നേതൃത്വം. ഇക്കുറി മൽസരിക്കാനില്ലെന്നു മുതിർന്ന നേതാക്കളായ അജയ് മാക്കൻ, ജെ.പി.അഗർവാൾ എന്നിവർ സോണിയയെ അറിയിച്ചു. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മാക്കൻ യുഎസ്സിലേക്കു പറക്കുകയും ചെയ്തു.

70 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കു നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്കു കാര്യമായ വിജയ പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തതാണു മൽസരത്തിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കാൻ നേതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നു കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയ്ക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകാൻ ഡൽഹിയുടെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ഭാരവാഹി പി.സി.ചാക്കോ ഹൈക്കമാൻഡുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

പട്ടിക ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 21 ആണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെ കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിക്കില്ല. ഇതിനിടെ, ആം ആദ്മി പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിത്വം നിഷേധിച്ച എംഎൽഎമാരിൽ ചിലർ സീറ്റ് നേടി കോൺഗ്രസിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ കൊച്ചുമകനും ദ്വാരക എംഎൽഎയുമായ ആദർശ് ശാസ്ത്രിയടക്കം 9 പേരാണു കോൺഗ്രസിനെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകെ 15 എംഎൽഎമാർക്കാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇക്കുറി സീറ്റ് നിഷേധിച്ചത്.

