ലോട്ടറി, പാഠപുസ്തകം അച്ചടി മുടങ്ങും; പണമില്ലാതെ പെടാപ്പാടിൽ കെബിപിഎസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ട്രഷറി നിയന്ത്രണമുള്ളതിനാൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽനിന്ന് അച്ചടിക്കൂലി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്നു പാഠപുസ്തക അച്ചടി നിർത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണെന്നും കെബിപിഎസ് (കേരള ബുക്ക്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി). സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം ഫോൺ ബില്ലടയ്ക്കാൻ പോലും സ്ഥാപനത്തിനു കഴിയുന്നില്ല. പിഎഫ് അടവും മുടങ്ങി. പേപ്പർ വാങ്ങാൻ പണമില്ലാത്തതിനാൽ ലോട്ടറി അച്ചടിയും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.

പാഠപുസ്തകം അച്ചടിച്ച വകയിൽ സർക്കാർ നൽകാനുള്ളത് 148.38 കോടി രൂപ. ലോട്ടറി വകുപ്പിൽനിന്ന് അച്ചടിക്കൂലിയായി കിട്ടാനുള്ളത് 60.95 കോടി രൂപ. ഇതുൾപ്പെടെ, വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ 2011 മുതൽ നൽകാനുള്ളത് 225.71 കോടി രൂപ. കുടിശിക നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പാഠപുസ്തക അച്ചടി നിർത്തേണ്ടി വരുമെന്നു കാട്ടി കെബിപിഎസ് എംഡി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന് കത്തു നൽകി. പാഠപുസ്തങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനുവേണ്ടി അച്ചടിക്കുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും കെബിപിഎസാണ്.

2020–21 അധ്യയന വർഷത്തെ പാഠപുസ്തക അച്ചടി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും സർക്കാരിൽനിന്ന് ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഉടൻ അച്ചടി നിർത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണെന്നു കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2019–20ൽ പാഠപുസ്തകം അച്ചടിക്കാൻ ചെലവായത് 87.67 കോടി രൂപ. നൽകിയത് 62.57 കോടി രൂപ. ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ അച്ചടിക്കായി 18.05 കോടി രൂപ തമിഴ്നാട് ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ലിമിറ്റഡിനു കെബിപിഎസ് നൽകി. പക്ഷേ സർക്കാർ തുക നൽകിയില്ല.

ജീവനക്കാരുടെ പിഎഫ് അടവും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് മുടങ്ങി. റീജനൽ പിഎഫ് കമ്മിഷണർ ഓഫിസിൽ 4.76 കോടി രൂപ അടയ്ക്കാനുണ്ട്. എത്രയും വേഗം പണം അടയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കമ്മിഷണറുടെ ഓഫിസിൽനിന്ന് കത്തു കിട്ടിയ കാര്യം സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചെങ്കിലും നടപടിയില്ല. പണം വേഗത്തിൽ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയൂ എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലോട്ടറി ഡയറക്ടറ്ററേറ്റ് നിർദേശിച്ച, ലോട്ടറിയുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ വലിയ തുക ആവശ്യമാണ്.

വിതരണക്കാർക്ക് കൃത്യമായി പണം നൽകാത്തതിനാൽ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. പണമില്ലാത്തതിനാൽ ഇൻകം ടാക്സും ജിഎസ്ടിയും അടയ്ക്കാൻ പ്രയാസം നേരിടുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നൽകാനുള്ള 148 കോടിയിൽ വിതരണത്തിന് 24,58,47,499 രൂപയും, അച്ചടിക്കൂലി ഇനത്തിൽ 67,48,91,457 രൂപയും, അച്ചടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയവകയിൽ 30,75,390 രൂപയും, കടലാസ് വാങ്ങിയതിന് 56,15,818,98 രൂപയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

കെബിപിഎസിന് പണം നൽകാനുള്ള പ്രധാന വകുപ്പുകളും, നൽകാനുള്ള തുകയും: സാക്ഷരതാ മിഷൻ (3.62 കോടി), സി ആപ്റ്റ് (3.18 കോടി), അബ്ദുൽകലാം ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സ്റ്റി (2.13 കോടി, ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ (1.37 കോടി), ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടർ (1.27 കോടി), ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ലിമിറ്റഡ് (1.15 കോടി). കുടിശിക ഉടൻ നൽകുമെന്നാണ് സർക്കാർ വിശദീകരണം.

