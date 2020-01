മലപ്പുറം ∙ നാല് പെൺമക്കളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ. 10, 13, 15, 17 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലാണ് വളാഞ്ചേരി സ്വദേശി അറസ്റ്റിലായത്.

പോക്സോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ്. ബോർഡിങ്ങിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് പീഡനമെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സ്കൂളിലെ കൗൺസിലിങ്ങിനിടെയാണ് പീഡന വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്.

English Summary: Father Who Sexually Assault Four Daughters Arrested at Malappuram