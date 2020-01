ഭീകരർക്കൊപ്പം പിടിയിലായ ഡിവൈഎസ്പി ദേവീന്ദർ സിങ്ങിന്റെ കേസ് അന്വേഷിക്കും: എൻഐഎ

ന്യൂഡൽഹി∙ കശ്മീരിൽ ഭീകരർക്കൊപ്പം പിടിയിലായ ഡിവൈഎസ്പി ദേവീന്ദർ സിങ്ങിന്റെ കേസ് അന്വേഷിക്കുമെന്നു ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ). ഏജൻസിയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താവാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കേസ് എൻഐഎയ്ക്കു വിടാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീൻ കമാൻഡർ സയ്യദ് നഷീദ് മുഷ്താഖ് (നഷീദ് ബാബു), അൽതാഫ് എന്നീ ഭീകരരും ഇവരുടെ അഭിഭാഷകൻ ഇർഫാൻ മിറുമാണ് സിങ്ങിനൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിയിലായത്. ശ്രീനഗറിൽ സൈനിക ആസ്ഥാനത്തോടു ചേർന്നുള്ള തന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ദേവീന്ദർ ഭീകരരെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷവും നഷീദ് ബാബുവിനെ ശ്രീനഗറിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സിങ് സഹായിച്ചിരുന്നുവെന്ന വിവരവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പാർലമെന്റ് ആക്രമണക്കേസ് പ്രതി അഫ്സൽ ഗുരു ദേവീന്ദർ സിങിനെതിരെ ആരോപണമുന്നയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തെളിവില്ലെന്ന കാരണത്താൽ തള്ളി. പുൽവാമ ആക്രമണത്തിലടക്കം ദേവീന്ദർ സിങിന്റെ ഇടപെടലുകൾ അന്വേഷിക്കണമെന്നു കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



