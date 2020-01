ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കത്തിച്ച നിലയിൽ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം: ഞെട്ടലിൽ യുപി

ലക്നൗ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബിജ്‌നോർ ജില്ലയിൽ കട്ടിലിൽ കെട്ടിയിട്ട നിലയിൽ യുവതിയുടെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ബഹ്‌റൈച്ച് ജില്ലയിൽ കാടിനു സമീപം ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കത്തിച്ച നിലയിൽ മറ്റൊരു യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. 20 വയസു തോന്നിക്കുന്ന മൃതദേഹം നഗ്നമായ നിലയിലാണ്. യുവതിയുടെ മുഖം തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധം കത്തിക്കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

യുവതി ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഗ്രാമത്തിനു പുറത്തുള്ളയാളാണെന്നും അഡീഷണൽ എസ്പി രവീന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു. ബിജ്‌നോറിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹത്തിനു സമീപം മൂന്ന് വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. മൃതദേഹം ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. യുവതി ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടോ എന്നും വ്യക്തമല്ല. ഡിഎൻഎ സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Twin UP Horrors. Burnt Body Found Tied To Cot, Another Doused With Acid