കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം: ദുരൂഹത

ബിജ്‌നോർ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബിജ്‌നോർ ജില്ലയിൽ കട്ടിലിൽ കെട്ടിയിട്ട നിലയിൽ യുവതിയുടെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് വെടിയുണ്ടകളും കണ്ടെടുത്തു. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കുഴൽക്കിണറിന് സമീപമാണ് ഗ്രാമവാസികൾ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. യുവതി ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



ഇതിനായി ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതായി മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലക്ഷ്മി നിവാസ് മിശ്ര അറിയിച്ചു. യുവതി ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

English Summary: Woman's Burnt Body Found Tied To Cot In UP, Bullet Cartridges Recovered