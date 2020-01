ജീവനക്കാരന്റെ ഗുരുതര പരുക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് നാട്യം; നീതി നിഷേധിച്ച് കെഎസ്ഇബി

തിരുവനന്തപുരം∙ പോസ്റ്റിൽ നിന്നു വീണു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ജീവനക്കാരനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ കെഎസ്ഇബി. അയൽവാസികളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം വൈദ്യുതി കമ്പി ശരിയാക്കാനായി പോസ്റ്റിൽ കയറിയപ്പോഴാണു ദുരന്തം ഉണ്ടായത്. മസ്ദൂര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര കാക്കറവിള സ്വദേശി റിജിലാണ് പോസ്റ്റില്‍ നിന്നു വീണു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു ചികിത്സിക്കാന്‍ വഴി കാണാതെ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത്.

ഡ്യൂട്ടി സമയത്തല്ല അപകടമെന്ന സാങ്കേതികത്വം പറഞ്ഞ് അര്‍ഹതപ്പെട്ട സഹായം കൂടി നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ് കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍. അപകടം കണ്ടില്ലെന്നു മൊഴി നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതായി അയല്‍വാസികളുടെ ഗുരുതര ആരോപണവുമുണ്ട്. എല്ലും തോലും മാത്രമേയുള്ളു ഇപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തിയേഴുകാരന്റെ ശരീരത്തിൽ ബാക്കി.

മുക്കാല്‍ ഭാഗവും നീക്കം ചെയ്ത തലയോട്ടി. നേരിയ ശ്വാസത്തിനു കാവല്‍ നില്‍ക്കുന്ന പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളും ഭാര്യയും രണ്ടു പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളും. 2018 ജൂലൈ 15ന് വൈകുന്നേരമാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്‍റെ വെളിച്ചമണഞ്ഞത്. ഉച്ചക്കട കെഎസ്ഇബി ഒാഫീസില്‍ നിന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞും മടങ്ങും വഴിയാണ് അപകടം.

