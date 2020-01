സിഎഎ: കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രമേയം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ (സിഎഎ) പഞ്ചാബ് സർക്കാർ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയതിനു പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രമേയം പാസ്സാക്കാൻ നീക്കം. പഞ്ചാബിന് പിന്നാലെ രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഹമ്മദ് പട്ടേൽ വ്യക്തമാക്കി. പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയാൽ നിയമം പുഃനപരശോധിക്കാൻ സർക്കാരിന് വ്യക്തമായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പാസ്സാക്കിയാൽ അത് നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും പറയാനാകില്ലെന്ന മുതിർന്ന നേതാവ് കപിൽ സിബലിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന.

‘അത് സാധ്യമല്ല, ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്. നിയമത്തെ എതിർക്കാൻ കഴിയും, നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസ്സാക്കാന്‍ കഴിയും. പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടാനും കഴിയും. എന്നാൽ ഭരണഘടനാപരായി നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്നകരമാണ്. അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കും’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

