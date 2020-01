പൗരത്വ നിയമം ജനങ്ങൾക്കുമേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്: ബിജെപി നേതാവ് ചന്ദ്രകുമാർ ബോസ്

കൊൽക്കത്ത ∙ പൗരത്വ (ഭേദഗതി) നിയമം ജനങ്ങൾക്കു മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുതെന്നും അതേസമയം മതവുമായി ഇതിനു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും ബംഗാൾ ബിജെപി ഉപാധ്യക്ഷനും നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിന്റെ ബന്ധുവുമായ ചന്ദ്രകുമാർ ബോസ്.

പൗരത്വ നിയമത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തുന്നതോടെ പ്രതിപക്ഷ പ്രചാരണങ്ങളെല്ലാം നിഷ്‌ഫലമാകുമെന്ന് പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചന്ദ്രകുമാർ ബോസ് പറഞ്ഞു. ‘പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ് പൗരത്വ നിയമമെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. മതം പരാമർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ സമീപനം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം. ബിജെപിയാണ് ശരിയെന്നും മറ്റുള്ളവർ തെറ്റാണെന്നും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയെന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. എണ്ണത്തിൽ കുടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തീവ്രരാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാനാവില്ല. ജനങ്ങളെ സമീപിച്ച് പൗരത്വ നിയമത്തിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം’ – ബോസ് പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ നിയമം, ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച പ്രതിപക്ഷത്തിനുമെതിരെയും രാജ്യത്തെ കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെയും കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ച ബിജെപി ബംഗാൾ ഘടകം അധ്യക്ഷൻ ദിലീപ് ഘോഷിനെ ഉന്നംവച്ചാണ് ചന്ദ്രകുമാർ ബോസിന്റെ പരാമർശങ്ങളെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മുസ്‌ലിംകളായ 50 ലക്ഷം നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തുമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ അവരെ രാജ്യത്തുനിന്നു പുറത്താക്കുമെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിക്കവെ ദിലീപ് ഘോഷ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനു മതവുമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടു ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യന്‍, പാഴ്സി, ജെയിൻ, ബുദ്ധ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നെന്നും മുസ്‌ലിംകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നും നിയമത്തില്‍ സുതാര്യത വേണമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചന്ദ്രകുമാർ ബോസ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.

English Summary: BJP leader Chandra Kumar Bose ask for modification in Citizenship Amendment Act