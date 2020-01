തിരുവനന്തപുരം∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാനം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഗവർണറോട് വിശദീകരിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ്. ഗവര്‍ണറെ മനഃപൂര്‍വം അവഗണിച്ചില്ല. മുന്‍പും കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളെ കോടതിയില്‍ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊന്നും തന്നെ ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതി തേടിയിരുന്നില്ലെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി. കോടതിയില്‍ പോയത് പൗരത്വനിയമത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ദൂരീകരിക്കാനാണ്. വിശദീകരണം ഗവര്‍ണര്‍ അംഗീകരിച്ചേക്കുമെന്നാണു സൂചന.

രാജ്ഭവനിലെത്തിയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയതിനെക്കുറിച്ച് ഗവർണർ സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോടാണ് ഗവർണർ ഇന്നലെ വിശദീകരണം തേടിയത്.



തന്നെ അറിയിക്കാതെയാണ് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നും ഗവർണർ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പൗരത്വനിയമത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ നിലപാടാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഗവർണറെ അറിയിച്ചത്. റൂള്‍സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടും അറിയിച്ചു. പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിക്കെതിരെ നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയതിനെതിരെയും ഗവർണർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.



English Summary : Chief Secretary explains why state government moves to Supreme Court on CAA to Governor